Nem maradunk ma sem élelmiszerbolt nélkül

Dunaújvárosban is bezárja kapuit augusztus 20-án a legtöbb országos üzletlánc. Mi összegyűjtöttük hogy, hol lehet vásárolni az ünnep alatt. Az összeállításból kiderül, hogy több családi bolt, kis közért, valamint benzinkutas üzlet is a nyitvatartó boltok közé tartozik, így az ünnepi napon sem kell teljesen lemondani a bevásárlásról.

Mutatjuk a Nyitvatartó boltok listáját

Fotó: illusztráció

Nyitvatartó boltok Dunaújvárosban

Tom Market (Váci Mihály utca) – reggel 5 órától este 22 óráig.

OMV Spar Express (Aranyvölgyi út)– 0–24-ben működik.

Quriózum pékség ( Táncsics Mihály utca 2/b. ) – 13 óráig.

) – 13 óráig. Zsúr bolt (Szórád Márton út - Skála mellett) – 10 órától éjfélig tart nyitva.

GURU Csemege – TÁNO Market (Lobogó u. 1.) – 20 óráig nyitva tart.

Sarki ABC (Alkotás út 7/a.) – 8-15 óráig lesz nyitva.

Mustáng kisbolt (Munkácsy u.) – 07-20 óráig várja a vásárlókat.

CBA (Váci Mihály u. 6.) – 12 óráig lesz nyitva.

Bár a nagy láncok zárva lesznek, az látszik, hogy a kisebb boltok, családi üzletek és benzinkutk veszik át a szerepet augusztus 20-án. Az ünnepi programokra készülők így nem maradnak teljesen lehetőségek nélkül – kenyérért, italért, apróságokért lesz hová betérni.