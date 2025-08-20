1 órája
Nem maradunk ma sem élelmiszerbolt nélkül
Augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén Dunaújvárosban is zárva tartanak a nagy áruházláncok, de a helyiek nem maradnak teljesen vásárlási lehetőség nélkül. A városban több kisebb üzlet és benzinkutas bolt tartozik a nyitvatartó boltok közé, így lesz hová betérni, ha valaki az ünnepnapon is szeretne beszerezni néhány alapvető dolgot.
Fotó: illusztráció
Dunaújvárosban is bezárja kapuit augusztus 20-án a legtöbb országos üzletlánc. Mi összegyűjtöttük hogy, hol lehet vásárolni az ünnep alatt. Az összeállításból kiderül, hogy több családi bolt, kis közért, valamint benzinkutas üzlet is a nyitvatartó boltok közé tartozik, így az ünnepi napon sem kell teljesen lemondani a bevásárlásról.
Nyitvatartó boltok Dunaújvárosban
- Tom Market (Váci Mihály utca) – reggel 5 órától este 22 óráig.
- OMV Spar Express (Aranyvölgyi út)– 0–24-ben működik.
- Quriózum pékség (Táncsics Mihály utca 2/b.) – 13 óráig.
- Zsúr bolt (Szórád Márton út - Skála mellett) – 10 órától éjfélig tart nyitva.
- GURU Csemege – TÁNO Market (Lobogó u. 1.) – 20 óráig nyitva tart.
- Sarki ABC (Alkotás út 7/a.) – 8-15 óráig lesz nyitva.
- Mustáng kisbolt (Munkácsy u.) – 07-20 óráig várja a vásárlókat.
- CBA (Váci Mihály u. 6.) – 12 óráig lesz nyitva.
Bár a nagy láncok zárva lesznek, az látszik, hogy a kisebb boltok, családi üzletek és benzinkutk veszik át a szerepet augusztus 20-án. Az ünnepi programokra készülők így nem maradnak teljesen lehetőségek nélkül – kenyérért, italért, apróságokért lesz hová betérni.