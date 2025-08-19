augusztus 19., kedd

Huba névnap

14°
+29
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos infók

44 perce

Ünnepi nyitvatartás: mire számítsunk augusztus 20-án Dunaújvárosban?

Címkék#bolt#munkaszüneti#áruházlánc#üzlet

A nemzeti ünnep nemcsak a megemlékezésről, hanem a lelassulásról is szól. A nyitvatartás szerdán ehhez igazodik: a legtöbb bolt zárva lesz.

Duol.hu

Augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén Dunaújvárosban – ahogy országszerte – zárva tartanak a boltok, hiszen ez hivatalos munkaszüneti nap. Érdemes azonban előre tervezni, mert augusztus 18-án, hétfőn, és 19-én, kedden még a megszokott rend szerint működnek az üzletek, így lesz lehetőség időben beszerezni mindent, ami az ünnepnapon már nem lesz elérhető. Lássuk hogyan alakul a dunaújvárosi boltok nyitvatartása augusztus 20-án!

nyitvatartás
A nyitvatartás csak az ünnepnapon tér el a megszokottól.
Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Zárva, nyitva, változhat: fontos infók Dunaújváros nyitvatartásáról augusztus 20-án

Szerdán, augusztus 20-án a nagyobb áruházláncok zárva lesznek, így például az Aldi, a CBA, a Lidl, a Penny, a Spar, az Interspar, valamint a Tesco üzletei sem nyitnak ki, ahogy a városi Park Center boltjai sem fogadnak vásárlókat. A posta és a gyógyszertárak sem üzemelnek ezen a napon, ezért célszerű még előző nap utánajárni, hogy melyik ügyeletes patika érhető el, ha szükség lenne rá.

Akik mégis vásárolni szeretnének vagy valami harapnivalóra vágynak, azok számára jó hír, hogy a KFC étterme nyitva lesz, és a McDonald’s is várhatóan fogadja a vendégeket – bár a gyorsétterem hivatalos oldalán ez még változhat. Nyitva lesz a Tom Market üzletlánc Dunaújvárosban is, reggel öt órától este tíz óráig tart nyitva, így az utolsó pillanatos beszerzésekre is lesz lehetőség.

Emellett a benzinkutak shopjai, non-stop kisboltok, családi üzletek, trafikok, valamint néhány vendéglátóhely és cukrászda is nyitva tarthat – érdemes ezeket keresni, ha valami mégis hiányozna az ünnepi asztalról.

A jó hír az, hogy csütörtökön, augusztus 21-én minden visszatér a megszokott kerékvágásba, és az üzletek újra a normál nyitvatartás szerint várják a vásárlókat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu