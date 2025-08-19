Ünnepi nyitvatartás: mire számítsunk augusztus 20-án Dunaújvárosban?

Augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén Dunaújvárosban – ahogy országszerte – zárva tartanak a boltok, hiszen ez hivatalos munkaszüneti nap. Érdemes azonban előre tervezni, mert augusztus 18-án, hétfőn, és 19-én, kedden még a megszokott rend szerint működnek az üzletek, így lesz lehetőség időben beszerezni mindent, ami az ünnepnapon már nem lesz elérhető. Lássuk hogyan alakul a dunaújvárosi boltok nyitvatartása augusztus 20-án!

A nyitvatartás csak az ünnepnapon tér el a megszokottól.

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Zárva, nyitva, változhat: fontos infók Dunaújváros nyitvatartásáról augusztus 20-án

Szerdán, augusztus 20-án a nagyobb áruházláncok zárva lesznek, így például az Aldi, a CBA, a Lidl, a Penny, a Spar, az Interspar, valamint a Tesco üzletei sem nyitnak ki, ahogy a városi Park Center boltjai sem fogadnak vásárlókat. A posta és a gyógyszertárak sem üzemelnek ezen a napon, ezért célszerű még előző nap utánajárni, hogy melyik ügyeletes patika érhető el, ha szükség lenne rá.

Akik mégis vásárolni szeretnének vagy valami harapnivalóra vágynak, azok számára jó hír, hogy a KFC étterme nyitva lesz, és a McDonald’s is várhatóan fogadja a vendégeket – bár a gyorsétterem hivatalos oldalán ez még változhat. Nyitva lesz a Tom Market üzletlánc Dunaújvárosban is, reggel öt órától este tíz óráig tart nyitva, így az utolsó pillanatos beszerzésekre is lesz lehetőség.

Emellett a benzinkutak shopjai, non-stop kisboltok, családi üzletek, trafikok, valamint néhány vendéglátóhely és cukrászda is nyitva tarthat – érdemes ezeket keresni, ha valami mégis hiányozna az ünnepi asztalról.

A jó hír az, hogy csütörtökön, augusztus 21-én minden visszatér a megszokott kerékvágásba, és az üzletek újra a normál nyitvatartás szerint várják a vásárlókat.