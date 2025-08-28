Nemcsak a pályán sztár: a Paksi FC kabalakutyája Helsinkiben is letette a névjegyét

Hunor, a fiatal kuvasz ugyanis nemrég Helsinkiben szerepelt élete első világkiállításán, ahol rögtön dobogós helyen végzett. Ez önmagában is figyelemre méltó eredmény, de különösen annak fényében, hogy egy rendkívül erős, harminchárom fős mezőnyben kellett helytállnia, olyan tenyésztők és kutyák társaságában, akik már rutinos szereplői az ilyen megmérettetéseknek.

Takács Sára, Hunor gazdája büszke kutyájára.

Fotó: Dankó Zoli

Hunor gazdája, Takács Sára büszkén számolt be a verseny hangulatáról és a nemzetközi mezőny színvonaláról

A kiállítás nem csupán a versenyről szólt, hanem arról is, milyen tisztelet és elismerés övezi a kuvaszt – ezt a jellegzetesen magyar fajtát – a határokon túl is. Helsinkiben egyértelművé vált, hogy a kuvasz nemcsak hazánkban, de külföldön is egyre nagyobb népszerűségnek örvend.

Hunor tehát immár nemcsak a Paksi FC szimbolikus alakja, hanem a magyar kutyatenyésztés egyik fiatal nagykövete is.

A világkiállítási siker jól mutatja, hogy egy kabalafigura is komoly értéket képviselhet – nemcsak a sportban, hanem az állattenyésztés világában is.

