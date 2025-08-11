Duol.hu podcast 7 órája

„Nemcsak a munka, az önbizalom is elveszett”

Dunaújváros története összefonódott a vasmű sorsával – együtt indultak, együtt fejlődtek. A vállalat csődje azonban sok egykori dolgozót sodort a munkaerőpiac szélére, ami nemcsak gazdasági, hanem súlyos emberi válságot is hozott. Az újrakezdés lehetőségeiről és az álláskeresés kihívásairól Mészárosné Libor Ágnes pszichológussal, az Útkeresés Segítő Szolgálat vezetőjével beszélgettünk.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!