„Nemcsak a munka, az önbizalom is elveszett”

Dunaújváros története összefonódott a vasmű sorsával – együtt indultak, együtt fejlődtek. A vállalat csődje azonban sok egykori dolgozót sodort a munkaerőpiac szélére, ami nemcsak gazdasági, hanem súlyos emberi válságot is hozott. Az újrakezdés lehetőségeiről és az álláskeresés kihívásairól Mészárosné Libor Ágnes pszichológussal, az Útkeresés Segítő Szolgálat vezetőjével beszélgettünk.

