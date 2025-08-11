Duol.hu podcast
„Nemcsak a munka, az önbizalom is elveszett”
Dunaújváros története összefonódott a vasmű sorsával – együtt indultak, együtt fejlődtek. A vállalat csődje azonban sok egykori dolgozót sodort a munkaerőpiac szélére, ami nemcsak gazdasági, hanem súlyos emberi válságot is hozott. Az újrakezdés lehetőségeiről és az álláskeresés kihívásairól Mészárosné Libor Ágnes pszichológussal, az Útkeresés Segítő Szolgálat vezetőjével beszélgettünk.
