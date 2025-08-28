Nem kevés pénzt venne ki a régióban az emberek zsebéből ez a javaslat

A sajtóban megjelent információk szerint a Tisza Párt egy kiszivárgott dokumentuma többsávos személyi jövedelemadó (szja) rendszer bevezetését javasolja. A tervek szerint ötmillió forint éves kereset alatt maradna a 15 százalékos kulcs, de az átlagkereset ötmillió feletti része már a 22 százalékos Tisza-adó hatálya alá esne, a legfelső sávban, 15 millió forint felett pedig már 33 százalékra emelkedne az elvonás. Emiatt már az átlagkeresetűek is jóval kevesebbet vihetnének haza, ezzel Fejér vármegyében is több tízezer forintos mínuszt okozva. Szerdai cikkünkben ki is számoltuk a KSH adatai alapján, mennyivel kesebb nettó bére lenne havonta a dolgozóknak – nem kevés pénzt vennének ki az emberek zsebéből.

Nem kevés pénzt vonna el a javaslat havonta a dolgozóknál

Régiós szinten is nem kevés pénzt veszítenének

Most pedig vessünk egy pillantás arra, mit jelente a nagyobb sarc régiós szinten, a közép-dunántúli átlagkereset tekintetében, ami Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém vármegyét jelenti. A KSH adatai alapján a teljes munkaidőben állók bruttó átlagkeresete 656 670 forint volt az első fél évben. Vármegyékre lebontva Komárom-Esztergom 681 938 forint, Fejér 666 517 forint, Veszprém 614 254 forint. Tehát régiós szinten is több százezer forintos mínuszt jelenthet a Tisza-csomag éves szinten.