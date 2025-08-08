augusztus 8., péntek

Kéményellenőrzés

39 perce

Nem kell ezzel megvárni a fűtési szezont és most időpontot is könnyebb kapni

Címkék#kéményseprés#katasztrófavédelem#kémény

Sokan csak ősszel, a fűtési szezon kezdetén hívnak kéményseprőt, amikor a szakemberek túlterheltek, és hosszabb várakozásra kell számítani.

Duol.hu

Pedig a nyári időszak is alkalmas az ellenőrzésre: ilyenkor gyorsabban találhatunk szabad időpontot. Magánszemélyek számára a szolgáltatás ingyenes, de családi házak esetén előzetes időpontfoglalás szükséges, amit egyszerűen megtehetünk ezen az oldalon, vagy a 1818-as telefonszámon. Gázfűtés esetén kétévente, fatüzelésnél évente ajánlott az ellenőrzés. A tisztítatlan kémény súlyos veszélyeket rejthet – ne hagyjuk az utolsó pillanatra - hívta fel a figyelmet a honlapján a vármegyei katasztrófavédelem.

 

