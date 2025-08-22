Kultúránk töretlenül fennmaradt, örökségeinket hűen őrizzük – galériával, videóval

Az ünneplő embereket elsőként dr. Zseli József Nagyvenyim egészségügyi, szociális és humán-erőforrás bizottság elnöke köszöntötte. – Különleges számunkra ez a vármegye és ez a megszentelt hely, ahol most összegyűltünk. Szent István királyunk az uralkodása alatt megalapította az egységes, keresztény magyar államot. Az általa szervezett államalakulat 1028-tól szinte az egész Kárpát-medencére kiterjedt és az 1900-as évek elejéig fennmaradt. Székhelyét Fehérváron, a mai Székesfehérváron alapította. Innen irányította az ország működését. Az elmúlt ezer év alatt számtalan külső és belső ellenség támadta az ország testét. Ezer év viszontagságainak ellenére elmondhatjuk, hogy még mindig élünk. Kultúránk töretlenül fennmaradt, örökségeinket hűen őrizzük – hallottuk a történelmi összefoglalóban.

Nagyvenyimen ünnepi beszédet dr. Zseli József mondta

Fotó: Horváth László

Nagyvenyimi fellépőkkel

Az ünnepi pillanatok folytatásában az Aranydaru Dalkör és a Nagyvenyimi Táncegyüttes adott műsort. Ezután az újkenyér megáldása következett Jakab Erika református lelkész és Kristofory Valter katolikus plébános közreműködésével. A kenyérszegésben részt vett dr. Müller Cecília és dr. Zseli József is.