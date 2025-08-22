1 órája
Kultúránk töretlenül fennmaradt, örökségeinket hűen őrizzük – galériával, videóval
A helyi hagyományok szerint ezúttal is a Szent Bernát Arborétum adott otthont a nagyvenyimiek augusztus huszadikai rendezvényének.
Az új kenyeret NagyvenyimenJakab Erika ref. lelkész, Kristofory Valter kat. plébános, dr. Müller Cecília nyug. tisztifőorvos és dr. Zseli József bizottsági elnöke szegte meg
Az ünneplő embereket elsőként dr. Zseli József Nagyvenyim egészségügyi, szociális és humán-erőforrás bizottság elnöke köszöntötte. – Különleges számunkra ez a vármegye és ez a megszentelt hely, ahol most összegyűltünk. Szent István királyunk az uralkodása alatt megalapította az egységes, keresztény magyar államot. Az általa szervezett államalakulat 1028-tól szinte az egész Kárpát-medencére kiterjedt és az 1900-as évek elejéig fennmaradt. Székhelyét Fehérváron, a mai Székesfehérváron alapította. Innen irányította az ország működését. Az elmúlt ezer év alatt számtalan külső és belső ellenség támadta az ország testét. Ezer év viszontagságainak ellenére elmondhatjuk, hogy még mindig élünk. Kultúránk töretlenül fennmaradt, örökségeinket hűen őrizzük – hallottuk a történelmi összefoglalóban.
Nagyvenyimi fellépőkkel
Az ünnepi pillanatok folytatásában az Aranydaru Dalkör és a Nagyvenyimi Táncegyüttes adott műsort. Ezután az újkenyér megáldása következett Jakab Erika református lelkész és Kristofory Valter katolikus plébános közreműködésével. A kenyérszegésben részt vett dr. Müller Cecília és dr. Zseli József is.
Augusztus 20. NagyvenyimenFotók: Horváth László
Az ünnepség végén kérdeztük az orvosházaspárt, milyen emlékeket őriznek a kenyérrel kapcsolatban a gyermekkorukból?
Dr. Müller Cecília: – Édesanyám még sütötte a kenyeret. Nem lehet elfelejteni a kenyér frissen sült illatát. Amikor kisült, (öten voltunk testvérek) mindegyikünk a sarkát szerette volna megenni. Később, amikor már a pékségbe vittük kisütni. akkor is nagy-nagy küzdelem volt és önfegyelem, hogy ne együk meg hazáig a kenyér felét. Hiszen lágy és hívogató volt.
Dr. Zseli József: – Nálunk, Vas megyében, sorba álltunk a pékségnél reggelente az első kifliért, a meleg kenyérért. Nagyon boldogan vittük haza a családhoz. Azok a kenyerek bizony jó pár napig eltartottak! Azért volt, amelyiknek a sarka bánta, mire a családhoz értünk. Vigyáznom kellett, hogy otthon megbocsájtást kapjak ezért a csínytevésért – hallottuk a talán sokak által hasonló és ismerős történetet.