Minden olyan pillanat és esemény fontos, amin a település lakói együtt lehetnek – galériával

A múlt heti esemény díszvendége Varga Gábor a térség országgyűlési képviselője volt. A nagykarácsonyi jeles napot megtisztelte még Rauf Norbert, Daruszentmiklós és Kanik Péter, Előszállás polgármestere is. A rendezvényhez a Nagykarácsony Testvértelepüléseiért Egyesület szervezésében megérkeztek a falu távolban élő barátaik. Ők a vajdasági Bácskossuthfalva és a horvátországi Kórógy küldöttsége voltak. Varga Gábor így emlékezett erről a szép kis ünnepségről: – Térségünk kulturális gazdagságát mutatták a változatos színpadi műsorok, a süteménysütő-verseny, a lovaglás, az íjászat, kézműves foglalkozások és vásár. Egy csapat fiatal a nagy becsben tartott járgányait sorakoztatta fel, melynek a tikkasztó hőség ellenére is nagyon sokan örültek. Ez a nagykarácsonyi délután is megmutatta, hogy aki akarja, az dél Fejérben otthon és jól tudja érezni magát a kistelepüléseinken is. Gratulálok minden szervezőnek és résztvevőnek! Ilyen sikeres közösségi eseményeket kívánok a jövőben is!

Lestár Antunovity Karolinának Varga Gábor adta át az elismerést a nagykarácsonyi falunapon

Fotó: Balogh Tamás

Mergl István a polgármester így tekintett vissza az eseményre:

Nagyon örülök annak, hogy önkormányzatunknak sikerült megrendezni ezt a falunapot, hiszen minden olyan pillanat és esemény fontos, amin a településünk lakói együtt lehetnek és reményeim szerint jól tudják magukat érezni.

– Most is ez volt a cél! Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett a szervezésben, és támogatott bennünket. A hozzánk látogatott kedves vendégeinknek köszönjük, hogy velünk volta. Élvezzék máskor is Nagykarácsony vendégszeretetét bármikor jönnek hozzánk.

Kedves színfoltjai voltak a programnak a mezőszilasiak is, akik szintén a NATE meghívására érkeztek. Ők a kézműves tehetségük bemutatása mellett, az országhatáron túlról érkezettekhez hasonlóan a néptánctudásukat is bemutatták. Ráadásul a kórógyiak egy komoly, hattagú, báli zenekart is hoztak magukkal, akik a rendezvény zárásaként húzták a talp alá valót. A szomszéd Daruszentmiklósról is érkezett egy szervezett csoport, a helyiek örömére, az ottani Hagyományőrző Egyesület íjászai.