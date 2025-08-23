1 órája
Minden olyan pillanat és esemény fontos, amin a település lakói együtt lehetnek – galériával
Kedves ünnepe volt a nagykarácsonyiaknak a falunap, amelyet a helyi civil szervezetek összefogásával rendeztek meg a település sportpályáján. Nagykarácsony jeles eseményét tartották meg.
A múlt heti esemény díszvendége Varga Gábor a térség országgyűlési képviselője volt. A nagykarácsonyi jeles napot megtisztelte még Rauf Norbert, Daruszentmiklós és Kanik Péter, Előszállás polgármestere is. A rendezvényhez a Nagykarácsony Testvértelepüléseiért Egyesület szervezésében megérkeztek a falu távolban élő barátaik. Ők a vajdasági Bácskossuthfalva és a horvátországi Kórógy küldöttsége voltak. Varga Gábor így emlékezett erről a szép kis ünnepségről: – Térségünk kulturális gazdagságát mutatták a változatos színpadi műsorok, a süteménysütő-verseny, a lovaglás, az íjászat, kézműves foglalkozások és vásár. Egy csapat fiatal a nagy becsben tartott járgányait sorakoztatta fel, melynek a tikkasztó hőség ellenére is nagyon sokan örültek. Ez a nagykarácsonyi délután is megmutatta, hogy aki akarja, az dél Fejérben otthon és jól tudja érezni magát a kistelepüléseinken is. Gratulálok minden szervezőnek és résztvevőnek! Ilyen sikeres közösségi eseményeket kívánok a jövőben is!
Mergl István a polgármester így tekintett vissza az eseményre:
Nagyon örülök annak, hogy önkormányzatunknak sikerült megrendezni ezt a falunapot, hiszen minden olyan pillanat és esemény fontos, amin a településünk lakói együtt lehetnek és reményeim szerint jól tudják magukat érezni.
– Most is ez volt a cél! Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett a szervezésben, és támogatott bennünket. A hozzánk látogatott kedves vendégeinknek köszönjük, hogy velünk volta. Élvezzék máskor is Nagykarácsony vendégszeretetét bármikor jönnek hozzánk.
Kedves színfoltjai voltak a programnak a mezőszilasiak is, akik szintén a NATE meghívására érkeztek. Ők a kézműves tehetségük bemutatása mellett, az országhatáron túlról érkezettekhez hasonlóan a néptánctudásukat is bemutatták. Ráadásul a kórógyiak egy komoly, hattagú, báli zenekart is hoztak magukkal, akik a rendezvény zárásaként húzták a talp alá valót. A szomszéd Daruszentmiklósról is érkezett egy szervezett csoport, a helyiek örömére, az ottani Hagyományőrző Egyesület íjászai.
A habparti volt az első, a nagyközönségnek szánt programelem.
Igazság szerint csupa nagybetűvel szedném, mert bár nagyon régóta látok ilyen produkciókat, de ilyen hatalmas habtömegről, mint amit ott élvezhettek a forróságban a gyermekek, eddig csak a mesében hallottam.
A megvalósulása a falun kívüli, különféle előre nem várható objektív nehézségek miatt, igen kalandosra sikerült. A sikeres produkció Orosz Csaba és a Pentele Önkéntes Tűzoltó Egyesület példaértékű hozzáállásának és segítőkészségének köszönhető, akik megérezték, hogy mit jelenthet ez a jó illatú, beígért frissítő a 37 fokban, a falusi kisgyermekek részére.
A hajnalig tartó programsorozat Mergl István polgármester köszöntőjével és rendhagyó, megkapó, szóló énekével, majd a süteménysütő verseny eredményhirdetésével kezdődött: 1. Simonné Melinda, 2. Boni Linda, 3. Czeiner Jánosné.
Nagykarácsonyi falunapFotók: Balogh Tamás
Nagykarácsonyi színes program
A nap legforróbb perceiben hangolta jókedvre és közös éneklésre a közönséget az ország új harmonikása, Szabó Ádám. A bemutatkozó dalok után, vagány döntéssel elhagyta a színpadot és az árnyékban üldögélő közönség elé sétált, hogy aztán egy pillanat alatt magával ragadja őket. A folytatásban a Mezőszilasi Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület Miska-hegyi Néptáncsoportjának remek hangulatú, Mezőföldi Lakodalmas című darabját láthattuk. Ragyogó viseletükben, akár egy huncut, baráti – rokoni pletykálós társaság, a derűs hangulatú táncos népszínművükkel ők is megszerettették magukat a közönséggel. majd vajdasági ízelítőt kaptunk az ottani magyar néptánc világából. Bácskossuthfalva Ady Endre Művelődési központ szólótáncosai Kestár Antunovity Karolina, a néptánc szakosztályuk vezetőjével az élen aratták le a megérdemelt szép sikerüket.
A remek folklór program után Varga Gábor országgyűlési képviselő és Mergl István polgármester adták át elismerő ajándékaikat a testvértelepülések előadóinak. Ezek után Cserepes Zoltán Kórógy Magyar Hagyományőrző Egyesület elnöke köszöntötte a közönséget.
A kötelező falunapi betétműsor a tombola, itt is jelentős számú támogató segítségével jött létre ez a nagyon várt esemény, ahol ugyan ezúttal nem sorsolták ki az „év autóját”, viszont szerencsére a gagyi kategória meg sem jelent a sok ajándék között…
Jaj, hát a tuningosok! Ki ne hagyjuk őket, mert igaz, hogy kritikus közönségük is volt bőven, de az autócsodáikat a csúcsmodellek rajongói is alaposan meglesték. Nagyot dobott a tetszési indexükön Magyari Szabi élvezetes beszámolója és az utána megtartott össznépi túráztatás.
- És végül: Nem hittünk a szemünknek! A világ legnyugodtabb hattagú bandája állta a beállás próbatételeit. és utána fölszabadultan kívánhattunk további sikereket a Kórógyi Aranycsárdás Együttesnek, ugyanis ők zárták utcabállal ezt a ritka jól sikerült, barátságos Falunapot!