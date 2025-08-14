Új vezető az adonyi művelődési ház élén

Gróf-Kozmér Amanda, az elődje lemondott a művelődési ház éléről, a megüresedett helyre pályázatot írt ki az adonyi önkormányzat. Öt jelentkező közül Králl Gabriella lett a befutó.

Az adonyi művelődési ház új vezetője, Králl Gabriella Fotó: Agárdy Csaba

Vágyott a művelődési házba

- Világ életemben közösségi életet éltem, elsősorban a hagyományok, a kultúra területén. Gyerekkorom óta aktív vagyok, néptáncolok a mai napig, részt veszek a Vetus Salina Kulturális Egyesület

munkájában. Korábban sokat gondoltam arra, milyen jó lenne a művelődési házban dolgozni, most erre alkalmam lesz.

Az új intézményvezetőnek az augusztus 20. ünnepség lesz az első komolyabb feladata, itt majd már érződik az ő munkájának az eredménye. - A legnehezebb mindig a megújulás, és nem minden csak a pénz. Egy-egy program megszervezésénél figyelembe kell venni a körülményeket, például azt, hogy milyen eszköztárral, helyiségekkel rendelkezünk. A kísérletezés stádiumát éljük a kollégáimmal, és mindannyiunkat a jó szándék vezérel. Közös cél, hogy a lakosság elégedett legyen.

Arra a kérdésünkre, hogy a személyi feltételek adottak-e a terveik megvalósításához, Králl Gabriella így válaszolt:

- Öten vagyunk, elegendőnek tartom ezt a létszámot, ha kialakulnak a feladatok, ha mindenki egy irányba húz, akkor nem maradnak el a sikerek sem.