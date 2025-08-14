augusztus 14., csütörtök

Egy irányba húzni

6 órája

Új vezető az adonyi művelődési ház élén

Címkék#adonyi#Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtárnak#pályázat#Králl Gabriella

Az adonyi Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtárnak augusztus elsejétől új intézményvezetője van Králl Gabriella személyében. Művelődési ház kísérleti stádiumban.

Agárdy Csaba
Új vezető az adonyi művelődési ház élén

Králl Gabriella a hivatalában

Fotó: Agárdy Csaba

Gróf-Kozmér Amanda, az elődje lemondott a művelődési ház éléről, a megüresedett helyre pályázatot írt ki az adonyi önkormányzat. Öt jelentkező közül Králl Gabriella lett a befutó.

művelődési
Az adonyi művelődési ház új vezetője, Králl Gabriella Fotó: Agárdy Csaba

Vágyott a művelődési házba

- Világ életemben közösségi életet éltem, elsősorban a hagyományok, a kultúra területén. Gyerekkorom óta aktív vagyok, néptáncolok a mai napig, részt veszek a Vetus Salina Kulturális Egyesület 
munkájában. Korábban sokat gondoltam arra, milyen jó lenne a művelődési házban dolgozni, most erre alkalmam lesz.

Az új intézményvezetőnek az augusztus 20. ünnepség lesz az első komolyabb feladata, itt majd már érződik az ő munkájának az eredménye. - A legnehezebb mindig a megújulás, és nem minden csak a pénz. Egy-egy program megszervezésénél figyelembe kell venni a körülményeket, például azt, hogy milyen eszköztárral, helyiségekkel rendelkezünk. A kísérletezés stádiumát éljük a kollégáimmal, és mindannyiunkat a jó szándék vezérel. Közös cél, hogy a lakosság elégedett legyen.

Arra a kérdésünkre, hogy a személyi feltételek adottak-e a terveik megvalósításához, Králl Gabriella így válaszolt: 
- Öten vagyunk, elegendőnek tartom ezt a létszámot, ha kialakulnak a feladatok, ha mindenki egy irányba húz, akkor nem maradnak el a sikerek sem.

 

