Fejlesztés

1 órája

Régen várt nagyáruház első üzlete érkezik Fejérbe

Címkék#vármegyeszékhely#Mömax#lakberendezési#nagyáruház#Székesfehérvár

Hamarosan az ország egyik legnagyobb és legnépszerűbb lakberendezési áruházában már Fejér vármegyében is vásárolhatunk. Sokan várták érkezését.

Gallai Péter

Társoldalunk, a feol.hu számolt be arról, hogy lassan végéhez ér a hónapok óta tartó építkezés Székesfehérváron, ahol egy új lakberendezéi nagyáruház nyitja meg kapuit, ugyanis a vármegyeszékhelyen is üzletet nyit a Mömax. Az ország egyik legnagyobb és legnépszerűbb lakberendezési nagyáruháza az Auchan környékén, a Dechatlon szomszédságában kapott helyet. A munkálatok lassan véget érnek, a lakásfelújítás, lakberendezés előtt állók pedig már serényen írhatják is a bevásárlólistát, hiszen nemsokára elérkezünk a székesfehérvári Mömax nyitásának időpontjához! 

mömax
A vármegye első Mömax áruháza hamarosan megnyílik
Fotó: Pápai Barna/fmc.hu

Nemrégiben Dunaújvárosban is nyílt egy új üzlet, a Drogerie Markt azaz a DM új üzlete a külső Park Centerben nyitotta meg kapuit a vásárlók előtt. Igaz, ezzel együtt megszüntette régi boltját a településen a németországi drogéria-bolthálózat. 

Hogy a Mömax nyitása mikorra várható, a feol.hu cikkéből kiderül, amit ide kattintva olvashatnak.

 

