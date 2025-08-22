Régen várt nagyáruház első üzlete érkezik Fejérbe

Társoldalunk, a feol.hu számolt be arról, hogy lassan végéhez ér a hónapok óta tartó építkezés Székesfehérváron, ahol egy új lakberendezéi nagyáruház nyitja meg kapuit, ugyanis a vármegyeszékhelyen is üzletet nyit a Mömax. Az ország egyik legnagyobb és legnépszerűbb lakberendezési nagyáruháza az Auchan környékén, a Dechatlon szomszédságában kapott helyet. A munkálatok lassan véget érnek, a lakásfelújítás, lakberendezés előtt állók pedig már serényen írhatják is a bevásárlólistát, hiszen nemsokára elérkezünk a székesfehérvári Mömax nyitásának időpontjához!

A vármegye első Mömax áruháza hamarosan megnyílik

Fotó: Pápai Barna/fmc.hu

