Nagy leállás jön egy hazai banknál – ügyfelek millióit érinti

Az OTP Bank előre tervezett fejlesztési munkálatok miatt több digitális szolgáltatását ideiglenesen szünetelteti a következő napokban. A bank közlése szerint 2025. szeptember 21-én, vasárnap éjféltől délután 4 óráig nem lesz elérhető többek között az internet- és mobilbank, így például a számlatörténet, a devizaátutalás vagy a folyószámlahitelhez kapcsolódó funkciók, írja az origo.hu.

Nem fog működni a mobilbank és a netbank az OTP-nél.

Fotó: MW/Kallus György

Ideiglenesen szünetel az OTP Bank netbankja és mobilbankja

A kiesés másnap is folytatódik: szeptember 22-én, hétfőn éjféltől reggel 8 óráig részlegesen vagy teljesen szünetel majd az internet- és mobilbank, az OTPdirekt, valamint az online hiteligénylés és számlanyitás. Ez idő alatt nem működnek az OTP fizetési termináljai, és az OTP-s kártyákkal sem lehet sem vásárolni, sem készpénzt felvenni. Az eBIZ, az Electra, a SmartBróker és a Vámpénztári rendszer is csak korlátozottan használható.

A bank hangsúlyozza, hogy a fejlesztések az MNB előírásainak megfelelően zajlanak, és hosszú távon a szolgáltatások minőségét javítják. A fiókok és az ATM-ek ugyanakkor zavartalanul működnek, így a készpénzfelvétel és a személyes ügyintézés biztosított.

Az OTP arra kéri ügyfeleit, hogy a leállás idejére időzítsék előre pénzügyeiket, és kalkuláljanak a szolgáltatások átmeneti szünetelésével.