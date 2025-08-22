1 órája
Nagy leállás jön egy hazai banknál – ügyfelek millióit érinti
Akár komoly fennakadásokat is okozhat az OTP Bank szeptemberi fejlesztése. A mobilbank a megadott időszakban nem lesz használható, ahogy több más online és kártyás szolgáltatás sem, ezért az ügyfeleknek célszerű előre gondoskodniuk tranzakcióikról.
Az OTP Bank előre tervezett fejlesztési munkálatok miatt több digitális szolgáltatását ideiglenesen szünetelteti a következő napokban. A bank közlése szerint 2025. szeptember 21-én, vasárnap éjféltől délután 4 óráig nem lesz elérhető többek között az internet- és mobilbank, így például a számlatörténet, a devizaátutalás vagy a folyószámlahitelhez kapcsolódó funkciók, írja az origo.hu.
Ideiglenesen szünetel az OTP Bank netbankja és mobilbankja
A kiesés másnap is folytatódik: szeptember 22-én, hétfőn éjféltől reggel 8 óráig részlegesen vagy teljesen szünetel majd az internet- és mobilbank, az OTPdirekt, valamint az online hiteligénylés és számlanyitás. Ez idő alatt nem működnek az OTP fizetési termináljai, és az OTP-s kártyákkal sem lehet sem vásárolni, sem készpénzt felvenni. Az eBIZ, az Electra, a SmartBróker és a Vámpénztári rendszer is csak korlátozottan használható.
A bank hangsúlyozza, hogy a fejlesztések az MNB előírásainak megfelelően zajlanak, és hosszú távon a szolgáltatások minőségét javítják. A fiókok és az ATM-ek ugyanakkor zavartalanul működnek, így a készpénzfelvétel és a személyes ügyintézés biztosított.
Az OTP arra kéri ügyfeleit, hogy a leállás idejére időzítsék előre pénzügyeiket, és kalkuláljanak a szolgáltatások átmeneti szünetelésével.
Nagy online banki leállás jön – mobilapp és netbank is érintett ennél a pénzintézetnél