Mi lett veled szabadstrand? (Akkor és most videókkal)

Emlékszem, a 80-as, 90-es években milyen pezsgő élet volt a Szalki-szigeten. A kemping teli volt, a szabadstrand szintúgy. Nyáron hétköznap délelőtt is benépesült a sziget, és késő estig tartott a buli. Strandolás, vízibiciklizés, vidámpark és büfék sokasága várta a strandolni vágyókat. A bázis a Remix Dance Club volt (előtte hívták többek között Öreg Halásznak és High Life-nak is), most Tortuga az elnevezése. A "plázson" hatalmas homokfoci mérkőzéseket vívtak a csapatok, és az ország egyik strandröplabda központja is itt volt, a Dunaferr remek csapataival, a Dunai Vasmű támogatásával. Manapság a szabadstrand még hétvégén is majdhogynem kihalt, se foci, se strandröplabda és vasmű.

A videó forrása: József Attila Könyvtár