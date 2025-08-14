augusztus 14., csütörtök

Akció

19 perce

Friss! Megállították Mezőfalván a Hadi úton a fermentlé szállító kamiont (videóval)

Címkék#képviselő#kamion#Hadi út#Sittara Kft#gazda#Mezőfalva

Állampolgári, vagy önkormányzati képviselői engedetlenségi akció indult a tegnapi fermentleves falufórum után.

Horváth László

Augusztus 14-én, csütörtökön Pethes Bálint Mezőfalva Önkormányzatának képviselője elállta az útját a fermentlé szállító kamionnak a Hadi úton, amely a Sittara Kft. tározóihoz vezet. A képviselőhöz Kovács István önkormányzati képviselő is társult, valamint Varga Gyula mezőfalvi lakos és gazda. Jelenleg várják a független szakértőt, hogy mintát vehessenek a kamion tartalmából.

Mezőfalva
Mezőfalva: a helyi képviselők és lakosok blokkolták a fermentlé szállító kamiont.
Fotó: Horváth László

 

