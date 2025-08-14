Megállították Mezőfalván a Hadi úton a fermentlé szállító kamiont (videóval) - Frissítve

Augusztus 14-én, csütörtökön Pethes Bálint Mezőfalva Önkormányzatának képviselője elállta az útját a fermentlé szállító kamionnak a Hadi úton, amely a Sittara Kft. tározóihoz vezet. A képviselőhöz Kovács István önkormányzati képviselő is társult, valamint Varga Gyula mezőfalvi lakos és gazda. Jelenleg várják a független szakértőt, hogy mintát vehessenek a kamion tartalmából.

Mezőfalva: a helyi képviselők és lakosok blokkolták a fermentlé szállító kamiont.

Fotó: Horváth László

Frissítés: Egyelőre békés úton zárult az útlezárás Mezőfalván

Csütörtök délután a mezőfalvi hadiúton megállított, fermentlevet szállító kamiont visszafordították a gyár telephelyére – ez a fejleménye a délutánba csúszó polgári engedetlenségnek. A tiltakozók azért fordultak ehhez a formához, mert azt akarták elérni, hogy a kamionból mintát vehessen a hatóság. A cél azonban nem teljesült: nem sikerült olyan, az ügyben illetékes hatóságot mozgósítani, amely ezt megtette volna. Hosszú helyszíni megbeszélés után az az egyezség született, hogy a kamion visszafordulhat a gyár telephelye felé.

A tiltakozó önkormányzati képviselők elmondták: büdös van, és valamit tenni kell. Felháborító, és – mint az összes videóban – itt is elmondjuk: nem tudjuk, hogy milyen engedély alapján mi történik itt. Pethes Bálint radikálisabban fogalmazott: „Szerintem egyáltalán nincs engedélye a cégnek erre. Ami teljesen biztos: hogy ilyen büdös legyen, arra senkinek nincs engedélye itt!”

Az állampolgári tiltakozásban délután már három képviselő vett részt, és a faluból többen is csatlakoztak hozzájuk.