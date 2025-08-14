augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

32°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Akció

6 órája

Megállították Mezőfalván a Hadi úton a fermentlé szállító kamiont (videóval) - Frissítve

Címkék#képviselő#kamion#Hadi út#Sittara Kft#gazda#Mezőfalva

Állampolgári, vagy önkormányzati képviselői engedetlenségi akció indult a tegnapi fermentleves falufórum után.

Horváth László

Augusztus 14-én, csütörtökön Pethes Bálint Mezőfalva Önkormányzatának képviselője elállta az útját a fermentlé szállító kamionnak a Hadi úton, amely a Sittara Kft. tározóihoz vezet. A képviselőhöz Kovács István önkormányzati képviselő is társult, valamint Varga Gyula mezőfalvi lakos és gazda. Jelenleg várják a független szakértőt, hogy mintát vehessenek a kamion tartalmából.

Mezőfalva
Mezőfalva: a helyi képviselők és lakosok blokkolták a fermentlé szállító kamiont.
Fotó: Horváth László

Frissítés: Egyelőre békés úton zárult az útlezárás Mezőfalván

Egyelőre békés úton zárult az útlezárás Mezőfalván

Csütörtök délután a mezőfalvi hadiúton megállított, fermentlevet szállító kamiont visszafordították a gyár telephelyére – ez a fejleménye a délutánba csúszó polgári engedetlenségnek. A tiltakozók azért fordultak ehhez a formához, mert azt akarták elérni, hogy a kamionból mintát vehessen a hatóság. A cél azonban nem teljesült: nem sikerült olyan, az ügyben illetékes hatóságot mozgósítani, amely ezt megtette volna. Hosszú helyszíni megbeszélés után az az egyezség született, hogy a kamion visszafordulhat a gyár telephelye felé.

A tiltakozó önkormányzati képviselők elmondták: büdös van, és valamit tenni kell. Felháborító, és – mint az összes videóban – itt is elmondjuk: nem tudjuk, hogy milyen engedély alapján mi történik itt. Pethes Bálint radikálisabban fogalmazott: „Szerintem egyáltalán nincs engedélye a cégnek erre. Ami teljesen biztos: hogy ilyen büdös legyen, arra senkinek nincs engedélye itt!”

Az állampolgári tiltakozásban délután már három képviselő vett részt, és a faluból többen is csatlakoztak hozzájuk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu