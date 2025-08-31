augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

20°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Panaszlevél

3 órája

Hívták a mentőt, de az nem érkezett meg – csak telefonon nyújtottak útmutatást

Címkék#segítség#panaszlevél#Országos Mentőszolgálat#allergia#gyermek#darázscsípés#fiú

Egy 13 éves fiút a száján belül csípett meg egy darázs a Bregyóban. A mentőket hívták hozzá, de azok nem vonultak ki, csak telefonon nyújtottak tanácsot.

Duol.hu

A helyszínen tartózkodó edzők a közeli magánklinika segítségét kérték, ahol a fiút ellátták és a szülők megérkezéséig felügyelték. A fiú édesapja panaszlevelet küldött az OMSZ-nak, mert felelőtlennek tartotta a mentősök hozzáállását – írta társlapunk a feol.hu.

mentő
A darázscsípéshez mentőt riasztottak, de az nem ment ki.
Forrás: Canva

Mentők a darázscsípésről

Az Index  az esettel kapcsolatban megkereste az OMSZ-t, akik válaszukban elmondták, hogy a beérkező hívások kezelése szigorú szakmai protokoll szerint történik. Ha a tünetek alapján a gyermek nem allergiás a darázscsípésre, és nincs légzési vagy nyelési nehézsége, az eset nem minősül életveszélyesnek. Válaszukban hozzátették, hogy a csípés okozta duzzanat általában pár óra alatt elmúlik, de rosszabbodás vagy súlyos tünetek esetén azonnal értesíteni kell a mentőket.

Nyáron, a nagyon meleg napokon gyakran jelennek meg darazsak és méhek nagyobb csoportokban, főleg víz közelében, de akár a belvárosban is.

Teljes cikk itt olvasható.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu