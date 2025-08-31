Hívták a mentőt, de az nem érkezett meg – csak telefonon nyújtottak útmutatást

A helyszínen tartózkodó edzők a közeli magánklinika segítségét kérték, ahol a fiút ellátták és a szülők megérkezéséig felügyelték. A fiú édesapja panaszlevelet küldött az OMSZ-nak, mert felelőtlennek tartotta a mentősök hozzáállását – írta társlapunk a feol.hu.

A darázscsípéshez mentőt riasztottak, de az nem ment ki.

Forrás: Canva

Mentők a darázscsípésről

Az Index az esettel kapcsolatban megkereste az OMSZ-t, akik válaszukban elmondták, hogy a beérkező hívások kezelése szigorú szakmai protokoll szerint történik. Ha a tünetek alapján a gyermek nem allergiás a darázscsípésre, és nincs légzési vagy nyelési nehézsége, az eset nem minősül életveszélyesnek. Válaszukban hozzátették, hogy a csípés okozta duzzanat általában pár óra alatt elmúlik, de rosszabbodás vagy súlyos tünetek esetén azonnal értesíteni kell a mentőket.

Nyáron, a nagyon meleg napokon gyakran jelennek meg darazsak és méhek nagyobb csoportokban, főleg víz közelében, de akár a belvárosban is.

