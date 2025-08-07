augusztus 7., csütörtök

Ötletek

14 perce

Fagyizás mindenmentesen

Címkék#fagyizás#Anett#óvárosi#Panda#kínálat#fagylalt

A mentes fagylaltok hetét tartja az óvárosi Panda Fagyi Bár és Kávézó. A csavart is mentes lesz.

Agárdy Csaba
Fagyizás mindenmentesen

Séder Héla és az ő dinnyés fagyija

Fotó: Agárdy Csaba

Hétfőn és kedden zárva volt a Panda fagyizó, így szerdán kezdődött meg a mentes hét. Négy féle cukormentes fagyi készült, valamint tej-, és gluténmentesek láthatóak a pultban. Szombat és vasárnap tovább bővül a kínálat, a csavaros fagyi és a belga tejcsoki is cukormentes lesz. 

mentes
A Pandák ezúttal mentes fagyikkal várják a vendégeket
Fotó: Agárdy Csaba

A mentes után jönnek a süteményesek

A fagylaltokat készítő és egyben ötletgazda, aki annyit kért tőlünk, hogy ne fotózzuk, és csak Anettként említsük meg, elmondta, évek óta rendszeresen van valami ötlet, amire kihegyezik a fagylaltokat. A jövő héten süteményes fagyik készülnek majd. Arra a kérdésünkre, hogy a vendégek mennyire fogékonyak a különböző újdonságokra, Anett így válaszolt: - Azért vannak a tematikus heteink, mert ők igénylik. Annak idején egyszeri alkalomra szántam a tematikus hetet, és most már három éve működik.

Ezt mi is tapasztalhattuk, mert ottlétünkkor folyamatosan jöttek a fagyira vágyók, köztük volt az igen ifjú hölgy, Séder Héla, aki nagyon vagányan elbeszélgetett velünk, megtudtuk, hogy a keresztneve görög eredetű, és a húszféle fagyiból ő a görög- és a sárgadinnyét választotta.

 

