Felsőoktatás
1 órája
Megvan, hányan jelentkeztek a pótfelvételin a Dunaújvárosi Egyetemre
Idén országosan 16 500-an adták be jelentkezésüket a magyar felsőoktatási intézmények pótfelvételi eljárásában. A Dunaújvárosi Egyetemre 264 érvényes jelentkezés érkezett, a legnépszerűbb szakok a Szakoktató és a Gazdálkodási és menedzsment képzések voltak.
A ponthatárokat várhatóan augusztus 27-én hirdetik ki. A pótfelvételin sikeresen bekerülő hallgatók már szeptemberben megkezdhetik tanulmányaikat a választott szakon.
