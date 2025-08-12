Megvan, hányan jelentkeztek a pótfelvételin a Dunaújvárosi Egyetemre

Idén országosan 16 500-an adták be jelentkezésüket a magyar felsőoktatási intézmények pótfelvételi eljárásában. A Dunaújvárosi Egyetemre 264 érvényes jelentkezés érkezett, a legnépszerűbb szakok a Szakoktató és a Gazdálkodási és menedzsment képzések voltak.

A ponthatárokat várhatóan augusztus 27-én hirdetik ki. A pótfelvételin sikeresen bekerülő hallgatók már szeptemberben megkezdhetik tanulmányaikat a választott szakon.