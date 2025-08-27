augusztus 27., szerda

Emu-kaland

40 perce

A világ második legnagyobb madara kószált Daruszentmiklóson

Megszökött egy emu, a híreink szerint hétfőn, a madarat szerdán fogták be Daruszentmiklóson. Azt azért kár lenne mondani, hogy a szenzációsnak hangzó hír fölkavarta volna a helyi közélet nyugalmát.

Balogh Tamás

A búvópatak szerű információk szerint riadalmat a megszökött madár szerencsére csupán egy hat éves körüli fiatalembernek okozott, aki eddig nem volt hozzáedződve a szokatlan méretű, a világ második legnagyobb „baromfijával” való találkozáshoz. A szökés ténye a felnőttkorúaknál ez az információ egy szemöldök rándítást, és hozzá egy mosolyt hozott. A madár által föltárt útvonalként a daruszentmklósi Fő-, és a Berzsenyi utca környékét választotta. Szerencsés fordulat: a közösségi oldalon kibontakozó emu-ügyi összefogás nyomán megtalálták a gazdát, az időközi befogadókat, míg végül szerda délelőtt az otthonába kísérték a madarat.

megszökött
A megszökött emut szerdán sikeresen megtalálta a gazdája
Fotó: beküldött kép

Nem kell félni a megszökött tollastól

Kell-e félni az emutól? Nem szükséges, ugyanis főleg növényevő madár. Kit nevezzünk felelősnek? Nyilván első helyen az ausztrálokat, akik már nagy háborúkat vívtak velük, ezért szemet hunynak az emigrálásuk felett. Másodsorban a légiközlekedési és hajózási vállalatokat, akik átengedték őket Európába.

A tanulság az, a daruszentmiklósiak megőrizték békés, segítőkész jó hírüket, és az emu hazatérése óta megszállottan készülnek a szombati, az ország minden pontjáról is vendégeket csalogató falunapjukra!

