Sok évtizedes munka

1 órája

A dunaújvárosi és vármegyei kézilabda meghatározó alakját gyászolják

81 éves korában hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt a dunaújvárosi és Fejér vármegyei kézilabda meghatározó alakja, Szloska Ernő.

Gallai Péter

A Magyar Kézilabda Szövetség honlapja napokban közétett gyászhíre felidézi, hogy Szloska Ernő játékosként a dunaújvárosi Vegyesipari SK-ban szerepelt a hatvanas években, majd volt csapata, később a szintén helyi Volán edzője lett. Hosszú éveken keresztül vezette a Dunaújvárosi Városi Kézilabda Szövetséget, majd a 1994-től 1998-ig a Fejér Megyei Kézilabda Szövetség elnöke lett. Előbb játékvezetőként közreműködött, később versenybíróként és játékvezető ellenőrként szolgálta szeretett sportágát. Mindegyik területen a legmagasabb osztályban, az NB I-ben is munkálkodott. Azaz a sportág meghatározó alakját tisztelhették benne.

meghatározó alakját
Szloska Ernő 81 éves korában hunyt el, meghatározó alakját gyászolja a dunaújvárosi és vármegyei kézilabdás társadalom
Fotó: Magyar Kézilabda Szövetség

A sportág helyi és vármegyei meghatározó alakjától búcsúznak

Az MKSZ Ifjúsági- és Jogi Bizottságaiban is látott el feladatokat, majd a kilencvenes években az akkor sikert-sikerre halmozó Dunaferr SE technikai vezetője volt. Versenybíróként és játékvezető ellenőrként egészen 2015-ig tevékenykedett. 

2025-ben a Magyar Kézilabda Szövetség Emlékérem kitüntetésben részesült, a sportágban folytatott sok évtizedes munkájáért. 

Fia, Szloska Ernő Krisztián szintén játékvezető és versenybíró, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kézilabda Szövetsèg elnöke.

Temetése augusztus 25-én, hétfőn 12 órakor lesz a törökszentmiklósi Római katolikus temetőben.

 

