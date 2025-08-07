Színötös tanulók, akikre büszkék vagyunk - 5. rész

A felhívásunkra sok büszke szülő és nagyszülő jelentkezett Dunaújvárosból és könyékéről, és örömmel láttuk, milyen sok tehetséges, szorgalmas diák él köztünk. Most elérkezett az idő, hogy közösen megismerjük ezeket a fiatal kiválóságokat! A célunk az volt, hogy méltó módon elismerjük a színötös teljesítményt, a szorgalmat és a kitartást, amely ehhez az eredményhez vezetett.

Színötös tanulók Dunaújváros környékén, akikre büszkék vagyunk

Az első 20 beérkezett jelentkező fotóját már megosztottuk korábban, most az ötödik 10-es sorozat van terítéken ABC sorrendben. Nézzék meg őket, hiszen ezek a mosolygós arcok a jövő reménységei, akik már most is kiemelkedőt nyújtanak az iskolapadban.

Gratulálunk minden díjazottnak, és köszönjük a családoknak, hogy büszkén megosztották velünk gyermekeik sikerét! Mert a szorgalom mindig megérdemli a figyelmet – és a dicsőséget!

Színötös tanulók

Tausz Máté László 2.a, Hantos - Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Vainel Kristóf 4.a, Dunaújváros - Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola

Vainel Vince 7.c, Dunaújváros - Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola

Varga Noémi 6.o, Előszállás - Előszállási Árpád Fejedelem Általános Iskola

Vermes-Baján Vivien 3.a, Dunaújváros - Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola

Vida Elizabet 2.b, Nagyvenyim - Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola

Vinoczai Rebeka 2.a, Sárosd - Seregélyesi Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Virág Levente 4.o, Nagylók - Sárszentmiklósi Általános Iskola