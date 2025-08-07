1 órája
Színötös tanulók, akikre büszkék vagyunk - 5. rész
Néhány hete indítottunk egy különleges kezdeményezést, amely lehetőséget ad az általános iskolás diákoknak Dunaújvárosban és környékén, hogy megmutassák magukat – méghozzá nem is akárhogyan! Azok jelentkezését vártuk, akik az idei tanév végén színötös bizonyítványt szereztek.
A felhívásunkra sok büszke szülő és nagyszülő jelentkezett Dunaújvárosból és könyékéről, és örömmel láttuk, milyen sok tehetséges, szorgalmas diák él köztünk. Most elérkezett az idő, hogy közösen megismerjük ezeket a fiatal kiválóságokat! A célunk az volt, hogy méltó módon elismerjük a színötös teljesítményt, a szorgalmat és a kitartást, amely ehhez az eredményhez vezetett.
Az első 20 beérkezett jelentkező fotóját már megosztottuk korábban, most az ötödik 10-es sorozat van terítéken ABC sorrendben. Nézzék meg őket, hiszen ezek a mosolygós arcok a jövő reménységei, akik már most is kiemelkedőt nyújtanak az iskolapadban.
Gratulálunk minden díjazottnak, és köszönjük a családoknak, hogy büszkén megosztották velünk gyermekeik sikerét! Mert a szorgalom mindig megérdemli a figyelmet – és a dicsőséget!
Színötös tanulók
Színötös tanulók, akikre büszkék vagyunk - 4. részBemutatjuk azokat adiákokat, akik színötös bizonyítványukkal kiérdemelték az elismerést.
Színötös tanulók, akikre büszkék vagyunk - 3. részBemutatjuk azokat adiákokat, akik színötös bizonyítványukkal kiérdemelték az elismerést.
Színötös tanulók, akikre büszkék vagyunk - 2. részBemutatjuk azokat adiákokat, akik színötös bizonyítványukkal kiérdemelték az elismerést.
Színötös tanulók, akikre büszkék vagyunkBemutatjuk azokat adiákokat, akik színötös bizonyítványukkal kiérdemelték az elismerést.
Tekintse meg a vármegye színötös tanulóit