Színötös tanulók, akikre büszkék vagyunk - 5. rész

Néhány hete indítottunk egy különleges kezdeményezést, amely lehetőséget ad az általános iskolás diákoknak Dunaújvárosban és környékén, hogy megmutassák magukat – méghozzá nem is akárhogyan! Azok jelentkezését vártuk, akik az idei tanév végén színötös bizonyítványt szereztek.

A felhívásunkra sok büszke szülő és nagyszülő jelentkezett Dunaújvárosból és könyékéről, és örömmel láttuk, milyen sok tehetséges, szorgalmas diák él köztünk. Most elérkezett az idő, hogy közösen megismerjük ezeket a fiatal kiválóságokat! A célunk az volt, hogy méltó módon elismerjük a színötös teljesítményt, a szorgalmat és a kitartást, amely ehhez az eredményhez vezetett.

Színötös
Színötös tanulók Dunaújváros környékén, akikre büszkék vagyunk

Az első 20 beérkezett jelentkező fotóját már megosztottuk korábban, most az ötödik 10-es sorozat van terítéken ABC sorrendben. Nézzék meg őket, hiszen ezek a mosolygós arcok a jövő reménységei, akik már most is kiemelkedőt nyújtanak az iskolapadban.

Gratulálunk minden díjazottnak, és köszönjük a családoknak, hogy büszkén megosztották velünk gyermekeik sikerét! Mert a szorgalom mindig megérdemli a figyelmet – és a dicsőséget!

Színötös tanulók

Tausz Máté László 2.a, Hantos - Mezőfalvi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Vainel Kristóf 4.a, Dunaújváros - Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola
Vainel Vince 7.c, Dunaújváros - Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola
 
Varga Noémi 6.o, Előszállás - Előszállási Árpád Fejedelem Általános Iskola
Vermes-Baján Vivien 3.a, Dunaújváros - Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola
Vida Elizabet 2.b, Nagyvenyim - Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola
Vinoczai Rebeka 2.a, Sárosd - Seregélyesi Baptista Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Virág Levente 4.o, Nagylók - Sárszentmiklósi Általános Iskola
Zayzon Patrik Csaba 1.b, Iváncsa - Dr. Fejérpataky László Sportiskolai Általános Iskola

Tekintse meg a vármegye színötös tanulóit

 

