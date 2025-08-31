Isten hozott!
1 órája
Gólyahír – újabb csöppségekkel gazdagodtunk
Kevés örömtelibb esemény történhet az ember életében, minthogy gyermeke születik. Íme a városi kórházban világra jött újszülöttek névsora.
Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a duol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival. Ezért hétről hétre megjelentetjük a Szent Pantaleon Kórház újszülöttjeinek névsorát.
A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház–Rendelőintézet Szülészet-nőgyógyászati Összevont Osztályának újszülött gyermekei
2025.08.18.-2025.08.24.
Gyermek család- és utóneve
Születési dátum
Súly gramm
Hossz cm
Anyja neve
Apja neve
|Horváth Zente
|08.19.
|4200
|58
|Horváth-Juhász Nikolett
|Horváth Krisztián
|Bodahelyi Benett
|08.19.
|3500
|55
|Bodahelyi Vivien
|Bodahelyi Tibor
|Tóth Károly Dávid
|08.19.
|3650
|56
|Györkönyi Vivien
|Tóth Károly
|Hagya Elizabet
|08.22.
|2600
|50
|Hagyáné Rácz Kinga
|Hagya Gábor
|Csányi Larissza
|08.25.
|3300
|51
|Csányiné Kovács Judit
|Csányi János
Forrás: Szent Pantaleon Kórház
