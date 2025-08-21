augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

24°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Isten hozott!

1 órája

Gólyahír – újabb csöppségekkel gazdagodtunk

Címkék#Szent Pantaleon Kórház#újszülött#gólyahír

Kevés örömtelibb esemény történhet az ember életében, minthogy gyermeke születik. Íme a városi kórházban világra jött újszülöttek névsora.

Duol.hu

Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a duol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival. Ezért hétről hétre megjelentetjük a Szent Pantaleon Kórház újszülöttjeinek névsorát.

újszülött
Az újszülött érkezése mindig öröm Forrás:  Shutterstock

A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház–Rendelőintézet Szülészet-nőgyógyászati Összevont Osztályának újszülött gyermekei

2025.08.11.-2025.08.17.

Gyermek család- és utóneve

Születési dátum

Súly gramm

Hossz cm

Anyja neve

Apja neve

Volter Zétény László08.12.3660
 		Volterné Körös Cintia ErikaVolter Viktor
Jákli Zenna08.13.340052Szalai Kíra LeilaJákli Zsolt
Simon Boglárka08.14.285049Simon TamásnéSimon Tamás

Forrás: Szent Pantaleon Kórház

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu