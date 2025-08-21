Isten hozott!
Gólyahír – újabb csöppségekkel gazdagodtunk
Kevés örömtelibb esemény történhet az ember életében, minthogy gyermeke születik. Íme a városi kórházban világra jött újszülöttek névsora.
Minden kis csöppséggel egy új élet indul, a duol.hu pedig szeretné ezeket a felejthetetlen pillanatokat megosztani olvasóival. Ezért hétről hétre megjelentetjük a Szent Pantaleon Kórház újszülöttjeinek névsorát.
A Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház–Rendelőintézet Szülészet-nőgyógyászati Összevont Osztályának újszülött gyermekei
2025.08.11.-2025.08.17.
Gyermek család- és utóneve
Születési dátum
Súly gramm
Hossz cm
Anyja neve
Apja neve
|Volter Zétény László
|08.12.
|3660
|Volterné Körös Cintia Erika
|Volter Viktor
|Jákli Zenna
|08.13.
|3400
|52
|Szalai Kíra Leila
|Jákli Zsolt
|Simon Boglárka
|08.14.
|2850
|49
|Simon Tamásné
|Simon Tamás
Forrás: Szent Pantaleon Kórház
