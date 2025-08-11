Ezek a teendők várnak ránk a kiskertekben augusztusban

Nézzük meg, mik azok a teendők, amelyeket a nyár végén kell elvégezni a kiskertben. A szüretelés nem csak az őszi feladatlista része, nyáron is aktuális tevékenység és ha már egész évben dolgoztunk a kertben pont a munkánk gyümölcsét hanyagolnánk el? De a másodvetésről se feledkezzünk el.

Augusztus már a betakarítás időszaka a kiskertben, de a másodvetés is lényeges

Fotó: Kjell Linder

Fontos teendő a másodvetés

A gyümölcsöt termő növényeinket folyamatosan tartsuk szemmel és szedjük le róla azt, ami már megérett. A bokrok, fák alá hullott gyümölcsöket mindig gyűjtsük össze, hogy ne fertőzze meg a fán érő társait, így is védhetjük a növények egészségét. A kiskertekben most már napi szinten szedhetjük a paprikát, a paradicsomot, érnek a tökfélék, az uborkák, vadul nő a karalábé és más zöldségfélék is - olvashatjuk az agrarszektor.hu oldalon. De mit csináljunk a felesleggel? Első és legfontosabb lépés, hogy mielőtt raktározni kezdjük a zöldséget, gyümölcsöt, alaposan vizsgáljuk át őket. Nézzük meg, nincs-e rajtuk kártevő, vagy kórokozó, és a zúzódott, elszíneződött darabokat mindig válogassuk ki. A második lépés, hogy felmérjük a lakást, keresünk egy hűvös, száraz pontot, ahová elkezdhetjük a bepakolást. Ideálisnak számít, ha a kamra például 15℃ fokos, itt már bátran elkezdhetjük a berendezést. Megfelelő lehet továbbá egy padlásfeljáró, de még egy szigetelt fészer vagy kazánház is. A lényeg, hogy télen is fagypont felett legyen a hőmérséklet, viszont ne legyen több mint 10-15℃. Ezután jöhet a termény elosztása. A különböző gyümölcsöknek és zöldségeknek eltérő hőmérsékletre és páratartalomra van szükségük a sikeres tároláshoz. Augusztus közepén meg lehet próbálkozni egy másodvetéssel, hiszen a gyorsan fejlődő zöldségek közül jó párat leszüretelhetünk még a fagyok beállta előtt. Így ősszel is biztosan lesz majd saját termésünk.