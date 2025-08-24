1 órája
Trabant NDK-zászlóval és a szupermodern Tesla
Újabb autóstalálkozó volt a Szalki-szigeten. Hetedik alkalommal rendezték meg a szabadstrandon a márkafüggetlen autóstalálkozót, a Duna New Szabit.
A kaszni Trabant, a motor Volkswagen, a zászló pedig NDK
Fotó: Agárdy Csaba
10 órától lehetett nevezni és ekkor kezdődött a hangnyomás mérés is. 11-től alkatrész-hajító verseny indult - bár itt technikai okok miatt volt némi csúszás -, aztán RC bemutató és felnikitartó erőpróba következett. 14.30-tól startoltak a különböző szépségversenyek, aztán az autós limbó emelte a nap fényét. Befejezésként következhetett a tombola, majd az eredményhirdetés. A programok megkezdése előtt váltottunk néhány szót Ürmös Gábor főszervezővel, akitől megtudtuk, ezt a találkozót azért hozták létre, mert rendszeresen jártak autóstalálkozókra, olyanok, akik szeretik az autókat, de nem fanatikus márkafüggők, vagyis márkafüggetlenek.
Zsiguli és Trabant is márkafüggetlenül
Ezen az összejövetelen ezért nem véletlen, hogy láthattunk spéci Zsigulit, Trabantot, de a legkorszerűbb Tesla elektromos autót is. A Volkswagen motoros Trabant és a futómű kompresszoros Tesla mellett más különlegességeket is szemrevételezhettünk, pédául egy leginkább hangfalszettnek beillő autócsodát, amivel gazdája csak autóstalálkozókra jár. A tulajdonos, Terhes Gábor elmondta, saját tervezésű és építésű a "hangfalautója".
Arth Imre Nagyvenyimről érkezett egy háromkerekű különlegeséggel, aki a segédmotoros kerekpárként üzemelő büféjét, vagy inkább mozgó kávézóját a Caffé Piggi névre keresztelte. Arth Imre elmondta, szereti az olasz járműveket, az alap a "kávézóhoz" meg volt, de a 70 százalékos átalakítást már saját maga hajtotta végre.
- Nagyvenyimről ezzel a járművel közlekedek a könyékbeli települések rendezvényeire, de csak oda, ahova hívnak, magam nem jelentkezem. Eddig a legnagyobb távolság, amit megtettem vele 44 kilométer volt Dunapatajra, távolabbi helyekre már utánfutóval viszem.
Szóval: volt látni való bőven, bebizonyosodott, hogy a márkafüggetlen autók találkozója is lehet olyan érdekes, mint egy "fajta tisztáé."