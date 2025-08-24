Trabant NDK-zászlóval és a szupermodern Tesla

10 órától lehetett nevezni és ekkor kezdődött a hangnyomás mérés is. 11-től alkatrész-hajító verseny indult - bár itt technikai okok miatt volt némi csúszás -, aztán RC bemutató és felnikitartó erőpróba következett. 14.30-tól startoltak a különböző szépségversenyek, aztán az autós limbó emelte a nap fényét. Befejezésként következhetett a tombola, majd az eredményhirdetés. A programok megkezdése előtt váltottunk néhány szót Ürmös Gábor főszervezővel, akitől megtudtuk, ezt a találkozót azért hozták létre, mert rendszeresen jártak autóstalálkozókra, olyanok, akik szeretik az autókat, de nem fanatikus márkafüggők, vagyis márkafüggetlenek.

Terhes Gábor "hangfalautója" a márkafüggetlen találkozón

Fotó: Agárdy Csaba

Zsiguli és Trabant is márkafüggetlenül

Ezen az összejövetelen ezért nem véletlen, hogy láthattunk spéci Zsigulit, Trabantot, de a legkorszerűbb Tesla elektromos autót is. A Volkswagen motoros Trabant és a futómű kompresszoros Tesla mellett más különlegességeket is szemrevételezhettünk, pédául egy leginkább hangfalszettnek beillő autócsodát, amivel gazdája csak autóstalálkozókra jár. A tulajdonos, Terhes Gábor elmondta, saját tervezésű és építésű a "hangfalautója".

A mobil kávézó Nagyvenyimről érkezett a szabadstrandra tulajdonosával, Arth Imrével Fotó: Agárdy Csaba

Arth Imre Nagyvenyimről érkezett egy háromkerekű különlegeséggel, aki a segédmotoros kerekpárként üzemelő büféjét, vagy inkább mozgó kávézóját a Caffé Piggi névre keresztelte. Arth Imre elmondta, szereti az olasz járműveket, az alap a "kávézóhoz" meg volt, de a 70 százalékos átalakítást már saját maga hajtotta végre.

- Nagyvenyimről ezzel a járművel közlekedek a könyékbeli települések rendezvényeire, de csak oda, ahova hívnak, magam nem jelentkezem. Eddig a legnagyobb távolság, amit megtettem vele 44 kilométer volt Dunapatajra, távolabbi helyekre már utánfutóval viszem.

Szóval: volt látni való bőven, bebizonyosodott, hogy a márkafüggetlen autók találkozója is lehet olyan érdekes, mint egy "fajta tisztáé."