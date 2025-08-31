Leszakadt a felsővezeték Dunaújvárosnál, a javítás után délelőtt helyreáll a vasúti menetrend

A MÁV-csoport honlpaján a Mávinform vasárnap reggeli közleménye szerint miután leszakadt a felsővezeték, a Rácalmásról Dunaújvárosba 7:16-kor továbbinduló és a Dunaújvárosból 7:32-kor induló S42-es vonat (4220, 4237) helyett Rácalmás és Dunaújváros között közlekedett pótlóbusz. A Déli pályaudvarról Dunaújvárosba tartó, Pusztaszabolcsról 7:59-kor továbbinduló, valamint a Dunaújvárosból 9:32-kor induló S42-es vonat ( 4212, 4257) helyett már Pusztaszabolcs és Dunaújváros között közlekedett vonatpótló autóbusz.

Leszakadt a felsővezeték, pótlóbuszok jártak a vonatok helyett

Leszakadt a felsővezeték, a javítás után ismét közlekedhetnek a vonatok

A Mávinform újabb közleménye szerint Dunaújváros és Rácalmás között 9 órakor megindulhatott a vonatforgalom, így már ismét közlekedhetnek az S42-es vonatok. Délelőtt helyreállhat a menetrend.