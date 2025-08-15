Légióskodás, istenes kvíz, kincskeresés

A részt vevő gyerekek szerdán a légiós élettel és a "gályarabsággal" ismerkedtek meg. Csütörtökön pedig meséket hallgathattak a római istenekről, a római vallásról. Ezzel a témával kapcsolatban kvíz és társasjátékban vehettek részt a gyerekek. Ebéd után pedig a Duna-partra helyezték át a székhelyüket a résztvevők, és kincskeresésben vehettek részt. A pénteki napon az Intercisa Múzeum segítségével kézműves foglalkozás vár az ifjú, hölgyekre és urakra, valamint tábor egész ideje alatt készített alkotásokból kiállítást rendeznek a szervezők, amit a szülők is megtekinthetnek.