A római korban

1 órája

Légióskodás, istenes kvíz, kincskeresés

Címkék#tábor#Intercisa Múzeum#kulcsi#kvíz

Folytatódott a római tábor a kulcsi hajóállomáson.

Agárdy Csaba
Légióskodás, istenes kvíz, kincskeresés

Csoportkép a tábor résztvevőiről

Fotó: kulcsi faluház

A részt vevő gyerekek szerdán a légiós élettel és a "gályarabsággal" ismerkedtek meg. Csütörtökön pedig meséket hallgathattak a római istenekről, a római vallásról. Ezzel a témával kapcsolatban kvíz és társasjátékban  vehettek részt a gyerekek. Ebéd után pedig a Duna-partra helyezték át a székhelyüket a résztvevők, és kincskeresésben vehettek részt. A pénteki napon az Intercisa Múzeum segítségével kézműves foglalkozás vár az ifjú, hölgyekre és urakra, valamint tábor egész ideje alatt készített alkotásokból kiállítást rendeznek a szervezők, amit a szülők is megtekinthetnek.

Római tábor Kulcson

 

