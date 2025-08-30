Laptopvásárlás egyetem előtt: így kerülhetjük el a csalódást

augusztus 30., szombat

Az egyetem első éve minden diák életében mérföldkő, amelyhez nem árt a megfelelő eszközöket beszerezni. A laptop ebben az időszakban már nem luxus, hanem alapvető szükséglet, amely megkönnyíti a mindennapokat.

Duol.hu

Szeptemberben több ezer diák kezdi meg tanulmányait az egyetemeken, és ma már szinte elképzelhetetlen, hogy valaki füzet és toll mellett ne használjon laptopot is. Egy jól megválasztott gép évekre társ lehet a beadandók, prezentációk és online órák során, ezért nem mindegy, mire figyelünk a vásárlásnál. Cikkünkből kiderül, hogy melyik a legjobb laptop egyetemistáknak ár-érték arányban.

laptop
Az első félév titkos fegyvere: a jó laptop
Fotó: Shutterstock

Egyetemisták álma: ilyen laptop segíti a tanulást

A hordozhatóság és a kijelző mérete kulcskérdés: a 13–14 hüvelykes, Full HD kijelző ideális kompromisszum a kényelem és a mobilitás között. Az akkumulátoridő legalább 7–8 órás legyen, különben állandóan konnektort kell vadásznunk. Teljesítményben egy Intel i5 vagy Ryzen 5 processzor, 16 GB RAM és minimum 512 GB SSD ma már alapelvárás, ha hosszú távra tervezünk. A kényelmes, háttérvilágításos billentyűzet, jó trackpad és a megfelelő csatlakozók (USB, HDMI vagy USB-C) szintén sok bosszúságtól kímélnek meg.

Az ár-érték arány szempontjából legalább 200 ezer forinttal érdemes számolni: az Asus Vivobook, a Lenovo ThinkPad vagy az Apple MacBook megbízható választás lehet. A használt piac is kínál kedvező lehetőségeket, ám itt érdemes körültekintően eljárni, hiszen a garancia sokszor hiányzik.

Teljes cikk a feol.hu-n olvasható. 

 

