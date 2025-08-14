48 perce
A mezőfalviak nem kérnek a fermentlé bűzéből! Ennek keményen hangot is adtak (képgalériával, videóval)
Forró hangulatú lakossági fórumon adtak hangot elégedetlenségüknek a falubeliek, akikhez csatlakoztak a szomszédos településről érkezettek is. Több, mint háromszáz ember gyűlt össze a Kiss Kálmán Művelődési Ház nagytermében és a ház előtt a lakossági fórum apropóján, hogy szembesítse a lakossági véleményekkel Mezőfalva képviselő-testületét és az érintett cégek képviselőit.
Semmilyen gazdasági cél nem okozhatja ötezer ember életének romlását – ezt Varga Gábor országgyűlési képviselő mondta, aki nem csak megtisztelte jelenlétével a lakossági fórumot, de karakánul állta a lakossági hozzászólásokat is.
Ez a lakossági fórum rekordot döntött
Rekordot döntött az augusztus 13-án, szerdán megtartott lakossági fórum Mezőfalván, ahol a Pannonia Bio Zrt. és a Sittara Kft. képviselői próbálták megmagyarázni, hogy miért is kell elviselnie a falunak a büdös, orrfacsaró, szemet szúró és hányingert keltő bűzt. A hozzászólásokból hamar kiderült, az elviselhetetlen szagterhelés egyik okozója a falu határától nem messze létesített nyílt tározók, melyben több ezer köbméter fermentlevet tart a Sittara Kft. Az elhangzottak szerint a bűzhatás már túlmutat minden emberi elviselhetőségen. Voltak hozzászólások, amikben egészségkárosodást is emlegettek. Márok Csaba Mezőfalva polgármestere a fórum felvezetőjében nyugodt és demokratikus hozzászólási formára kérte a résztvevőket. Elmondta, hogy a mai fórum azért jött létre, hogy tegyünk valamit annak érdekében, hogy a kellemetlen, egész nyáron jelenlévő szaghatást megszüntessük. Eltelt egy év és a szaghatás nagyon negatív hatással van életünkre. Bebizonyosodott, hogy szaghatás nap mint nap jelen van, és ebben a forró, aszályos időben terjeng. Márok Csaba kérte a cégek képviselőit, ismertessék, milyen intézkedéseket tettek és milyen intézkedések várhatóak a jövőben? Mezőfalva polgármestere megjegyezte, hogy az elmúlt évben tett intézkedések hatástalanok voltak. A szaghatás erősebb lett a korábbi évhez képest. A probléma, hogy nemcsak a kijuttatásos időszak érinti, hanem az egész nyarunkat.
Az érintett cégek képviseletében Horváth Tamás (Bioetanol), a Sittara Kft. részéről Bernhard Grassl Alfred ügyvezető volt jelen, aki tolmáccsal érkezett. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Varga Gábor a térség országgyűlési képviselője is.
Lakossági fórumot tartottak Mezőfalván az elviselhetetlen bűz miattFotók: Horváth László
Elsőként Benrhard Grassl – 2025 februárja óta ügyvezetője Sittara Kft-nek – beszélt a megjelentekhez. Elismerte, hogy az elmúlt év erőfeszítései és intézkedései nem vezettek eredményre. Február óta dolgoznak a cégeik átstrukturálásán és a törvényes kereteken belül mozognak. Ez utóbbiról Szász Péter számolt be. Említett baktériumos kísérleteket, amik még fejlesztési fázisban vannak. Hozzátette, az engedélyeikben foglalt minden pontot betartottak és az engedélyüket meg is kapták. Ekkor hördült fel először a hallgatóság, kifejezve, hogy a lakosok nem elégedettek az eddigi fejleményekkel. Sőt, kifejezetten felháborítónak és igazságtalannak tartják, hogy a cég a lakosok életét befolyásoló, tönkre tevő beruházásnál nem kérdezték meg a falut, a falu vezetését, valamint továbbra is engedélyekre hivatkozva próbálják lenyomni az emberek torkán a fermentlé bűzét.
A lakossági kérdések özönében elhangzott, hogy hiába ígérgetnek a cég képviselői további kísérleteket, ehhez a mezőfalviak nem partnerek és nem is tűrik tovább a súlyos szagterhelést. A cégek képviselői a reakcióiban csak az engedélyes működésre tudtak hivatkozni. Érdekes módon még maguk is ellentmondásba keveredtek, hogy most milyen anyag kénhidrogén, majd módosítva ammónia szabadul-e fel? Mindkét anyag az emberi egészséget súlyosan károsítja, ha egy bizonyos mértéken felül kapja a dózist. A gyűlésen erős kritika érte Mezőfalva képviselő testületét is, miszerint a képviselő-testület élén a polgármesterrel nem informálták a falu lakosságát és nem hallották meg a lakossági jelzéseket. Ki is emelte egy hozzászóló, azért lettek megválasztva, hogy kiálljanak a lakosság mellett.
Jogos a lakossági kritika?
Masinka Csabáné Mezőfalva alpolgármestere beszédében elismerte a lakossági kritika jogosságát. Ígérte, a jövőben ezen változtatni fognak, valamint teljes mellszélességgel kiállt a fermentlé bűze ellen tiltakozók mellett. Továbbá azt is elmondta, hogy a mostani fórum az ő és Pethes Bálint képviselő beadványára jöhetett létre. A folytatásban további lakossági hozzászólások következtek, melyben az is elhangzott, hogy vészhelyzeti kormányzás van Magyarországon és ilyen nagy probléma estén lehet azonnali intézkedéseket foganatosítani. Kérik a jelenlévő országgyűlési képviselőt, hogy járjon közebe ennek érdekében!
Varga Gábor országgyűlési képviselő hozzászólásában kiemelte, hogy ez a tároló meghatározott környezetvédelmi feltételek teljesülése mellett kapta meg a működési engedélyt. Azonban ezt nem teljesíti valamilyen oknál fogva. A környezetvédelmi hatóság eljárást folytat, ezért nem lehetnek jelen a képviselőik. Varga Gábor kijelentette, el fogja érni, hogy akár minden nap kijöjjenek, ha ilyen szaghatás éri a települést és környékét. Ennyi embernek az orra nem tévedhet! Ezután két részre bontotta a vizsgálandó esetet. Egyrészről említette azt a céget, amelyik ezt a bűzös anyagot megtermeli. Másrészről pedig azt a céget, amelyik az anyagot tárolja és teríti. Kiemelte, mind a két alkalommal olyan erős szaghatás éri a falut, amit nem lehet elviselni! Ezt a szagot a lehető legrövidebb időn belül valamilyen módon meg kell szüntetni! Bár még nem tudja miként érhető ez el, de megkeresi a hatóságokat. Valószínűleg gond lehet a biogáz üzem technológiájában, mert más biogáz üzemnél nincs ilyen probléma. Csizmadia György nagyvenyimi képviselő, agrár szakember felvetésére reagálva Varga Gábor kihangsúlyozta, ha a jogszabályi környezetet ez a helyzet befolyásolja, akkor nekik, mint döntéshozóknak ténylegesen vizsgálniuk kell, hogyan és miképpen lehet egy-egy ilyen engedélyt engedélyeztetni a közösség számára. Amennyiben betartotta volna mindenki azt, amit vállalt, akkor most nem lennénk itt, hanem mindenki nyaralna. Varga Gábor végül arra kérte az érintettet cégeket, legyenek belátással. Mivel a Pannonia Bio Zrt. Tolna vármegyében van, így szükség lesz a kormányhivatalok közreműködésére is az engedélyek tekintetében. Végső álláspontként pedig azzal zárult az országgyűlési képviselő hozzászólása, hogy ez így nem mehet tovább, és a szaghatást rövid időn belül meg kell szüntetni!
Lakossági észrevételek
A folytatásban több lakossági vélemény, észrevétel került terítékre. Köztük szakmai hozzászólások is, valamint a szagterehelés emberi egészséget súlyosan károsító hatásait ecsetelő megállapítások, történetek hangzottak el.
A cégek képviselőnek részéről látszott némi elmozdulás a nulla pontról – erősítette meg a fórum utáni összefoglalójában Márok Csaba Mezőfalva polgármestere. Bár megítélése szerint azonnali megoldást nem lát a helyzet normalizálására. Tehát mindenképpen szükség van a lakosság türelmére.
Megkérdeztük a lakók véleményét is a gyűlés után, akik egybehangzóan elmondták, nem elégedettek a fórum eredményével. A helyzet elhúzódása, vagy rosszabbodása esetén állampolgári engedetlenségi demonstrációt is vállalnak.
A mezőfalvi fermentlé fórumon több országos média is képviseltette magát. Ott volt az Index hírportál. Mezőfalva Internetes Hírportálja a Mezohir.info, valamint a TV2 két stábbal is forgatott egész nap a falu területén. Természetesen követte az eseményeket a DUOL is. Várhatóan lesz az ügynek folytatása! Remélhetőleg eredménye is!