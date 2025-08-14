A mezőfalviak nem kérnek a fermentlé bűzéből! Ennek keményen hangot is adtak (képgalériával, videóval)

Semmilyen gazdasági cél nem okozhatja ötezer ember életének romlását – ezt Varga Gábor országgyűlési képviselő mondta, aki nem csak megtisztelte jelenlétével a lakossági fórumot, de karakánul állta a lakossági hozzászólásokat is.

Varga Gábor országgyűlési képviselő sürgős intézkedést ígért a helyiek védelmének érdekében a lakossági fórumon. Két megyét érintőlég is tárgyalások folynak majd a kormányhivatalok és az érintett cégek között a legrövidebb megoldás érdekében Fotó: Horváth László - duol.hu

Ez a lakossági fórum rekordot döntött

Rekordot döntött az augusztus 13-án, szerdán megtartott lakossági fórum Mezőfalván, ahol a Pannonia Bio Zrt. és a Sittara Kft. képviselői próbálták megmagyarázni, hogy miért is kell elviselnie a falunak a büdös, orrfacsaró, szemet szúró és hányingert keltő bűzt. A hozzászólásokból hamar kiderült, az elviselhetetlen szagterhelés egyik okozója a falu határától nem messze létesített nyílt tározók, melyben több ezer köbméter fermentlevet tart a Sittara Kft. Az elhangzottak szerint a bűzhatás már túlmutat minden emberi elviselhetőségen. Voltak hozzászólások, amikben egészségkárosodást is emlegettek. Márok Csaba Mezőfalva polgármestere a fórum felvezetőjében nyugodt és demokratikus hozzászólási formára kérte a résztvevőket. Elmondta, hogy a mai fórum azért jött létre, hogy tegyünk valamit annak érdekében, hogy a kellemetlen, egész nyáron jelenlévő szaghatást megszüntessük. Eltelt egy év és a szaghatás nagyon negatív hatással van életünkre. Bebizonyosodott, hogy szaghatás nap mint nap jelen van, és ebben a forró, aszályos időben terjeng. Márok Csaba kérte a cégek képviselőit, ismertessék, milyen intézkedéseket tettek és milyen intézkedések várhatóak a jövőben? Mezőfalva polgármestere megjegyezte, hogy az elmúlt évben tett intézkedések hatástalanok voltak. A szaghatás erősebb lett a korábbi évhez képest. A probléma, hogy nemcsak a kijuttatásos időszak érinti, hanem az egész nyarunkat.

Fotó: Horváth László - duol.hu

Az érintett cégek képviseletében Horváth Tamás (Bioetanol), a Sittara Kft. részéről Bernhard Grassl Alfred ügyvezető volt jelen, aki tolmáccsal érkezett. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Varga Gábor a térség országgyűlési képviselője is.