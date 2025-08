Ha ezen a KRESZ-teszten elakad, talán jobb, ha gyalog folytatja!

1. Milyen elsőbbségi szabály érvényes az útkereszteződésben, ahol nincs tábla vagy jelzés? Jobbkéz-szabály Helyes válasz Rossz válasz Balra kanyarodó elsőbbséget ad a jobbra kanyarodónak Helyes válasz Rossz válasz Elsőként érkező jármű haladhat tovább Helyes válasz Rossz válasz

2. Mi az áthaladási sorrend az alábbi kereszteződésben? B - C - A Helyes válasz Rossz válasz C - B - A Helyes válasz Rossz válasz A - C - B Helyes válasz Rossz válasz

3. Köteles-e megállni a járművezető, ha gyalogos átkelőhely előtt gyalogos vár? Nem, csak akkor, ha a gyalogos már az átkelőn van Helyes válasz Rossz válasz Csak akkor, ha piros a gyalogos lámpa Helyes válasz Rossz válasz Igen, meg kell állni és elsőbbséget adni Helyes válasz Rossz válasz

4. Mekkora a megengedett legnagyobb sebesség személygépkocsival lakott területen kívül? 80 km/h Helyes válasz Rossz válasz 90 km/h Helyes válasz Rossz válasz 110 km/h Helyes válasz Rossz válasz

5. Mi az áthaladási sorrend az alábbi kereszteződésben? A - C - B Helyes válasz Rossz válasz B - C - A Helyes válasz Rossz válasz C - A - B Helyes válasz Rossz válasz

6. Mikor szabad használni a vészvillogót? Csak parkoláskor Helyes válasz Rossz válasz Ha váratlanul megállt a jármű és veszélyt jelez Helyes válasz Rossz válasz Minden irányváltásnál Helyes válasz Rossz válasz

7. Mi az áthaladási sorrend az alábbi kereszteződésben? B - A - C Helyes válasz Rossz válasz A - B - C Helyes válasz Rossz válasz C - B - A Helyes válasz Rossz válasz

8. Mit jelent ez a közúti jelzőtábla? Behajtani tilos Helyes válasz Rossz válasz Megállni tilos Helyes válasz Rossz válasz Várakozni tilos Helyes válasz Rossz válasz

9. Megkülönböztető jelzést használó mentőautó közeledik: mi a teendő? Csak lassítani Helyes válasz Rossz válasz Dudálni kell, ha közel ér Helyes válasz Rossz válasz Azonnal megállni és elsőbbséget adni Helyes válasz Rossz válasz