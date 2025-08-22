KInevezés
1 órája
A köztársasági elnök előléptette Fejér vármegye főkapitányát
A nemzeti ünnep, augusztus 20-a alkalmából dandártábornokká nevezte ki Sulyok Tamás köztársasági elnök Szabó Vendelt, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét.
A köztársasági elnök a belügyminiszter javaslatára több kinevezést is átadott a Sándor-palotában rendezett szerdai ünnepségen a nemzeti ünnep alkalmából. Ezek egyike volt a Fejér vármegyei főkapitány, Szabó Vendel ezredesi rangról dandártábornokká történő előléptetése. Szabó Vendelt Pintér Sándor belügyminiszter 2022. november 1-jei hatállyal – az országos rendőrfőkapitány javaslatára – nevezte ki a Fejér vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének. Most pedig előléptették még magasabb rangra.
