augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

22°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
KInevezés

1 órája

A köztársasági elnök előléptette Fejér vármegye főkapitányát

Címkék#Sulyok Tamás#Szabó Vendel#Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság#rendőrség#Sándor-palota#köztársasági elnök#Pintér Sándor#rendőrfőkapitány

A nemzeti ünnep, augusztus 20-a alkalmából dandártábornokká nevezte ki Sulyok Tamás köztársasági elnök Szabó Vendelt, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét.

Gallai Péter

A köztársasági elnök a belügyminiszter javaslatára több kinevezést is átadott a Sándor-palotában rendezett szerdai ünnepségen a nemzeti ünnep alkalmából. Ezek egyike volt a Fejér vármegyei főkapitány, Szabó Vendel ezredesi rangról dandártábornokká történő előléptetése. Szabó Vendelt Pintér Sándor belügyminiszter 2022. november 1-jei hatállyal – az országos rendőrfőkapitány javaslatára – nevezte ki a Fejér vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének. Most pedig előléptették még magasabb rangra.

köztársasági elnök
Szabó Vendel immár dandártábornokként irányítja a vármegye rendőrségét, az erről szóló határozatot Sulyok Tamás köztársasági elnök adta át
Fotó: Sulyok Tamás Facebook-oldala

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu