Fermentleves: ezt jól kifőzték
A mezőfalviak nem kérnek a fermentlé bűzéből! Ennek keményen hangot is adtak
Forró hangulatú lakossági fórumon adtak hangot elégedetlenségüknek a falubeliek, akikhez csatlakoztak a szomszédos településről érkezettek is. Több, mint háromszáz ember gyűlt össze a Kiss Kálmán Művelődési Ház nagytermében és a ház előtt a lakossági fórum apropóján, hogy szembesítse a lakossági véleményekkel Mezőfalva képviselő-testületét és az érintett cégek képviselőit.
Megállították Mezőfalván a Hadi úton a fermentlé szállító kamiont
Állampolgári, vagy önkormányzati képviselői engedetlenségi akció indult a tegnapi fermentleves falufórum után.
Aranyat érő lakásvétel a Dunaferr felszámolási pályázatán – képgalériával
A dunaújvárosi lakáspiacon ritkán adódik akkora ár-érték arányú lehetőség, mint amilyet most ez a felszámolási eljárás kínál. A Dunaferr tulajdonában lévő tetőtéri lakás álomösszegért lett meghirdetve.
Új vezető az adonyi művelődési ház élén
Az adonyi Bálint Ágnes Művelődési Ház és Könyvtárnak augusztus elsejétől új intézményvezetője van Králl Gabriella személyében. Művelődési ház kísérleti stádiumban.