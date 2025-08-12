augusztus 13., szerda

Hírösszefoglaló

17 órája

Közel egy lakás áráért értékesítik az ikonikus szabadidőparkot

Címkék#Hrozik Edit#szén monoxid#Nótár Mary#Lemezalakító

Napi legolvasottabb híreinkből egy mixet nyújtunk át kedves olvasóinknak.

Duol.hu

Dunaferr: hihetetlen, hogy mennyiért értékesítik a Lemezalakító szabadidőparkját!

Újabb darabja kerül kalapács alá a Dunaferr egykori birodalmának: ezúttal a Lemezalakító üzemhez tartozó szabadidőparkot hirdették meg nyilvános pályázaton. A felszámolás alatt álló ISD Dunaferr Zrt. tulajdonában lévő 375 m²-es felépítmény Dunaújvárosban, egy 6.664 m²-es önkormányzati telken található, és évtizedekig a vállalat dolgozóinak pihenését, sport- és közösségi programjait szolgálta.

Tovább

Perceken múlt: így előzték meg a tragédiát a szén-monoxid-érzékelők Dunaújvárosban

Az életmentés fontosságát újra bizonyították a szén-monoxid-érzékelők, amikor augusztus 10-én Dunaújvárosban, majd másnap Székesfehérváron riasztották a lakókat és a tűzoltókat a láthatatlan, szagtalan, halálos gáz jelenlétére.

Tovább

Caramel és Nótár Mary fergeteges bulit csináltak Baracson - képgalériával, videóval

Nótár Mary és Caramel is fellépett a Baracsi falunapon idén. Színpadi zenés, táncos produkciók, kitüntetések és kiváló hangulat jellemezte a baracsiak idei falunapját. Minden adott volt a remek szórakozáshoz, a hétvégi bulihoz.

Tovább

Idén is csatlakozhatunk az Európai Sporthéthez

A kampány évről évre arra ösztönzi az európaiakat – köztük a magyarokat is –, hogy ne csak a Sporthét idején, hanem egész évben aktívabb életet éljenek. Az Európai Sporthét az Európai Bizottság kezdeményezése, melynek célja a rendszeres testmozgás népszerűsítése. Dunaújvárosban Hrozik Edit aerobik oktató ismét aktív szereplője lesz a programsorozatnak.

Tovább

 

