Filléres könyvvásár

33 perce

A Könyvtéren a Swingsome és a Makám

Címkék#József Attila Könyvtár#Városháza téren#könyvvásár#Dunaújváros

Szombat délután a kultúráé lesz a főszerep a Városháza téren. Hetedik alkalommal rendezi meg a József Attila Könyvtár a Könyvtér elnevezésű programját.

Agárdy Csaba
A Könyvtéren a Swingsome és a Makám

A Makám együttes műfaja egyik legjobbja Magyarországon

Fotó: varkertbazar.hu

Az idén szeptember 6-án szombaton, a Városháza téren 14 és 20 között tartanak a Könyvtér programjai. A köszöntő után a műsort a Swingsome zenekar nyitja, ők így vallanak magukról: "Mi, a Swingsome, egy fiatal, lendületes zenekar vagyunk, amely egy középiskolai barátságból született - és a színpadon igazi egységgé forrt. Csapatunk tagjai: Forgács Zsombor (dob), Kiss Gergő (szólógitár), Barna Péter (szaxofon) és Járai Marcell (basszusgitár) - legközelebbi fellépésünk alkalmából pedig Markó Virág csatlakozik vendégénekesként, új dimenziót adva hangzásunknak. A fő profilunk népszerű popdalok feldolgozása, de nem félünk más stílusokhoz sem nyúlni, ha az hangulatot teremt. Repertoárunk változatos, minden fellépésünkön igyekszünk pár újdonsággal előállni." 

Könyvtér
A Swingsome előadásával kezdődik a Könyvtér kulturális programja
Fotó: jakd.hu

Könyvtér utazószínházzal

Utánuk 16 órától a veszprémi utazószínház, a Gulliver Színpad előadását láthatjuk Megtréfált Mátyás címmel. A folytatásban lesz esti mese, majd 19 órakor kezdődik az utolsó produkció, a Makám együttes koncertje. A Makám népzenei zenekar 1984-ben alakult, és 23 lemezt adott ki eddig. A műfajában az ország talán legkiválóbb formációja.

A Könyvtér állandó programjai: ingyenes könyvtári beiratkozás, filléres könyvvásár, kézműves foglalkozás, verskiállítás, népi játszóház, Dunakosár piac.

 

