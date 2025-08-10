augusztus 11., hétfő

Sikos igazgató és a rejtélyes rádióügy

1955-ben a Sztálinváros újság egy szokatlan történetet közölt egy eltűnt világvevő rádióról. Az eset főszereplője Sikos Lajos - a kisapostagi iskola 32 éves igazgatója -, aki nyilvánosan próbált választ kapni arra, hova tűnt Kisapostag rádiója, amelyet hónapokkal korábban javításra adtak le.

Duol.hu

Kisapostag rádiója 1954 augusztusában került a sztálinvárosi Általános Gép- és Finommechanikai Javító Vállalathoz, ahol Kelemen Gyuláné átvételi elismervényt is adott róla. Ám amikor Sikos Lajos mostohafia, Sándor többször is érdeklődött, mindig azt a választ kapta, hogy „még nincs kész”.

Kisapostag rádiója
Kisapostag rádiója 70 éve tűnt el, hiába járt utána a megbecsült tanító
Fotó: Kallai Felix                                                   

Decemberben az igazgató személyesen ment be, hogy végére járjon az ügynek, de Kelemen Gyuláné épp szabadságon volt. Helyettese, Balogh elvtárs a rádiószerelőhöz irányította őket, ám a rádiónak nyoma veszett. Januárra az ügy még gyanúsabbá vált: amikor végül Kelemen Gyulánéval is beszéltek, aki azt mondta, talán egy kisfiú vitte el a rádiót, de biztosra nem tudja állítani.

Kisapostag rádiója eltűnt, vele az elismervény is

A helyzet akkor vált igazán furcsává, amikor Sándor újra bement a műhelybe az elismervénnyel. Sikos figyelmeztette, hogy ne adja ki a kezéből, mégis elvették tőle, majd rádió nélkül távozott.

Az igazgató ekkor már nem hagyta annyiban a dolgot. Azonnal bement a vállalathoz és kérdőre vonta Balogh elvtársat, aki viszont tagadta, hogy bármit tudna az elismervényről vagy a rádióról.

A rendőrség is közbelépett

Sikos Lajos végül rendőrt hívott, aki az elismervényt visszaszerezte, de a rádió holléte továbbra is ismeretlen maradt. Az igazgató úgy döntött, a nyilvánosság elé tárja az esetet, bízva abban, hogy talán valaki előáll a készülékkel vagy magyarázattal.

A rádió rejtélye megoldatlan maradt

A rádió sosem került elő, de az eset jól mutatja, hogy még egy iskolaigazgatónak is kemény harcot kellett vívnia az igazáért. Hová lett a készülék? Ki vitte el? Ezek a kérdések már 70 éve megválaszolatlanok – és talán örökre azok is maradnak.

Forrás: arcanum

