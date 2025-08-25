Királyi Napok borrendekkel

A Királyi Napok programja augusztus 19-én kedden a borrendi küldöttségek fogadásával kezdődött, majd a résztvevők Nagy Benedeknek A szőlőműves című szobrát koszorúztuk meg, ezután következett a Bory-vári túra.

Vajk István képviselte a székesfehérvári Királyi Napokon az adonyi borrendet

Fotó: Szent Orbán borrend

Királyi Napok és Öreghegyi Mulatság

A program a 33. Öreghegyi Mulatságon egy tradiciónális helyen, a vár melletti Bory téren folytatódott. A borrendek felvonulását színpadi műsorok, borlovagok avató ceremóniája és kulturális programok követtek. A borrendi tagok ezután visszatértek Székesfehérvár belvárosába, az Országzászlóhoz egy koszorúzás erejéig. A program a Mercure Hotel Magyar Király Szállóban szakmai előadásokkal, díszvacsorával fejeződött be. Az adonyi borrendet Vajk István borlovag képviselte.