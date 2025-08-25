augusztus 25., hétfő

Lovagok

1 órája

Királyi Napok borrendekkel

Címkék#adonyi#Vajk István#Szent Orbán#borlovag#Királyi Napok

A Duna-menti Szent Orbán Borrend Adony meghívást kapott a székesfehérvári Noé-Hegyi Szent István Borlovagrendtől a Királyi Napok - Magyarországi és Kárpát-medencei Borlovagrendek Találkozójára.

Agárdy Csaba
Királyi Napok borrendekkel

Az ország különböző pontjairól képviseltették magukat a borrendek

Fotó: Szent Orbán borrend

A Királyi Napok programja augusztus 19-én kedden a borrendi küldöttségek fogadásával kezdődött, majd a résztvevők Nagy Benedeknek A szőlőműves című szobrát koszorúztuk meg, ezután következett a Bory-vári túra. 

királyi
Vajk István képviselte a székesfehérvári Királyi Napokon az adonyi borrendet
Fotó: Szent Orbán borrend

Királyi Napok és Öreghegyi Mulatság

A program a 33. Öreghegyi Mulatságon egy tradiciónális helyen, a vár melletti Bory téren folytatódott. A  borrendek felvonulását színpadi műsorok, borlovagok avató ceremóniája és kulturális programok követtek. A borrendi tagok ezután visszatértek Székesfehérvár belvárosába, az Országzászlóhoz egy koszorúzás erejéig. A program a Mercure Hotel Magyar Király Szállóban szakmai előadásokkal, díszvacsorával fejeződött be. Az adonyi borrendet Vajk István borlovag képviselte.

 

 

