augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

24°
+34
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tábla

55 perce

Királydinnye a kerékpárutak réme – Tábla van, megoldás nincs

Címkék#Hódmezővásárhely#királydinnyemag#bringa

Duol.hu
Hódmezővásárhelyen, az Erzsébeti úton már tábla figyelmezteti a kerékpárosokat: a kerékpárutat királydinnyemagok lepték el, amelyek rendszeresen defektet okoznak. A környéken több nagy munkahely található, sokan kerékpárral járnak, de egyre többen panaszkodnak a növény miatt kiszúrt gumikra. Az önkormányzat szerint tájékoztató táblákat helyeztek ki, és megkezdték a növény irtását, de az érintettek szerint ez nem elég. Gyakori fűnyírást és a kerékpárutak rendszeres takarítását kérik.

Forrás: délmagyar

 

