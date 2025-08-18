Tábla
Királydinnye a kerékpárutak réme – Tábla van, megoldás nincs
Hódmezővásárhelyen, az Erzsébeti úton már tábla figyelmezteti a kerékpárosokat: a kerékpárutat királydinnyemagok lepték el, amelyek rendszeresen defektet okoznak. A környéken több nagy munkahely található, sokan kerékpárral járnak, de egyre többen panaszkodnak a növény miatt kiszúrt gumikra. Az önkormányzat szerint tájékoztató táblákat helyeztek ki, és megkezdték a növény irtását, de az érintettek szerint ez nem elég. Gyakori fűnyírást és a kerékpárutak rendszeres takarítását kérik.
