Vásári nézelődés

1 órája

Ahol egységáron darabra adják a dinnyét

Két hetente rendeznek Dunaújvárosban kirakodóvásárt. Az augusztus huszonnegyedikei vasárnap volt most a soros. Kereslet és kínálat.

Agárdy Csaba
Ahol egységáron darabra adják a dinnyét

Ezúttal jelentősnek volt mondható a kereslet és a kínálat a vásárban

Fotó: Agárdy Csaba

Azt nem mondhatjuk, hogy telt ház volt a Papírgyári úti rendezvénytéren, de azért volt kínálat és kereslet is. Ahogy beléptünk a vásár területére, rögtön zöldség-gyümölcsössel találtuk magunkat szembe, és rögtön megállapíthattuk, hogy őszibarackot ilyen olcsón, mint ez alkalommal, nem igen vásárolhattunk ezen a nyáron. Például az őszibarack kilója 1000 és 1300 forint között mozgott. Ha már a gyümölcs szóba került, a békési dinnyét darabra árulták, a 10-12 kilogrammos csemegék egységesen 2000 forintba kerültek. Nyomott áron volt a sárbogárdi méz is, a napraforgóból készült kilóját már 2000 forintért megkaphattuk. A legdrágább a citromos volt - 3700 ft/kg. 

kínálat
A kürtöskalácsban most sem csalódhattak a vásárba kilátogatók, ahol a kereslet és a kínálat egymásra talált
Fotó: Agárdy Csaba

 

Kínálat a ruhaneműtől az edényekig

Több standon is kínáltak szerszámokat, elektromos készülékeket, edényeket, ruhanemüket, cipőket. Ezekből nem biztos, hogy olcsóbban juthatunk hozzá a vásárban, mint az üzletekben, de az egyik nézelődő hölgy elmondta, nem azért jön a vásárba, mert itt olcsóbbak az áruk, hanem azért, mert más a hangulata itt vásárolni, mint a boltban, és azt is fontosnak tartotta megjegyezni, sok olyan dolog van, amit csak a vásárban kaphatunk meg, példaként említette a vászonlepedőt. A magamfajta leginkább a sült kolbászért és egy fröccsért teszi meg a távot az otthonától a Papírgyári útig. A sült kolbász nem éppen az olcsó kategóriába tartozik, tíz deka 980 forint, vagyis egy kilogramm 9800. A kürtöskalácsból mint mindig, ezúttal is kiváló minőséget és széles választékot kínáltak a büfékocsi üzemeltetői, 1600 forintot kellett leszurkolni egy méretes adagért. Vagyis: árak ide, árak oda, vásárba járni jó dolog.

Vásár volt vasárnap

