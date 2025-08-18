Kézművesek, finomságok, koncertek – így telt a vasárnap a Városháza téren

Fesztiválhangulat a Városháza téren – Peter Šrámek koncertje mindenkit elvarázsolt! (képgalériával és videóval)

Vasárnap is folytatódtak a Szent István-napi ünnep és gasztrovásár programjai a dunaújvárosi Városháza téren.

Szeptembertől akár 160 km/órás sebességgel is utazhatunk Budapest felé

A világ eseményei percről percre változnak, és nem könnyű eligazodni a hírek sűrűjében. Hogy ne maradjon le a legfontosabb városi és környékbeli történésekről, összegyűjtöttük Dunaújváros legfontosabb híreit egy helyre. Nézze meg a heti hírösszefoglalót – így garantáltan képben marad!

Viszketés, duzzanat, pánik nélkül – nyári túlélőkalauz rovarcsípésekhez

Nyáron szinte lehetetlen úgy végigmenni egy kiránduláson, nyaraláson vagy kerti sütögetésen, hogy ne találkozzunk a természet apró, de annál kellemetlenebb lakóival. A rovarcsípések otthoni kezelése ilyenkor kulcsfontosságú, hiszen a gyors és megfelelő reakcióval nemcsak a viszketést és a duzzanatot csökkenthetjük, hanem a súlyosabb szövődményeket is megelőzhetjük.

Festőművész, akinek a gyermekkor álma vezeti az ecsetjét – Vaskóné Gálfi Erzsébet! (galériával és videóval)

Már gyermekként is a színek és formák világában barangolt, és bár az élet más utakat jelölt ki számára, a festészet iránti szenvedély mindig ott élt szívében, mint egy elalvó tűz, amelyet végül újra fellobbantott.

