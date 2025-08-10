Tegnap, 19:36
A pusztító hőség ellenére is megtartották a kézműves vásárt (videóval)
Ismét várták a dunaújvárosiakat a hónapok óta bevált nagyszerű kézműves kincsek vásárába. Ezúttal is remek áruk közül válogathattunk.
A sajt az egyik legnépszerűbb termék a kézműves vásáron
Fotó: Agárdy Csaba
Benépesedett vasárnap délután a Munkásművelődési Központ udvara, ugyanis nemcsak remek kézműves árukkal találkozhattak a kilátogatók, hanem a szervezők jóvoltából élőzene is hozzájárult a jó hangulathoz.
A standokon többek között saját készítésű sajtokat, füstölt árut, csípős papírikából készített termékeket és hamisítatlan húzott rétest kínáltak a kofák. De Dunaújváros látványosságait ábrázoló hűtőmágnes és egyéb csecsebecse is kerülhetett a kosarakba. A vásárba este hétig várták az érdeklődőket, akik a nagy meleg ellenére és a büfé adta frissítőknek köszönhetően zárásig kitartottak.