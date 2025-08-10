augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

28°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Remek hangulat

Tegnap, 19:36

A pusztító hőség ellenére is megtartották a kézműves vásárt (videóval)

Címkék#rétes#Munkásművelődési Központ#vásár

Ismét várták a dunaújvárosiakat a hónapok óta bevált nagyszerű kézműves kincsek vásárába. Ezúttal is remek áruk közül válogathattunk.

Agárdy Csaba
A pusztító hőség ellenére is megtartották a kézműves vásárt (videóval)

A sajt az egyik legnépszerűbb termék a kézműves vásáron

Fotó: Agárdy Csaba

Benépesedett vasárnap délután a Munkásművelődési Központ udvara, ugyanis nemcsak remek kézműves árukkal találkozhattak a kilátogatók, hanem a szervezők jóvoltából élőzene is hozzájárult a jó hangulathoz. 

Fotó: Agárdy  Csaba / Forrás: Agárdy Csaba

A standokon többek között saját készítésű sajtokat, füstölt árut, csípős papírikából készített termékeket és hamisítatlan húzott rétest kínáltak a kofák. De Dunaújváros látványosságait ábrázoló hűtőmágnes és egyéb csecsebecse is kerülhetett a kosarakba. A vásárba este hétig várták az érdeklődőket, akik a nagy meleg ellenére és a büfé adta frissítőknek köszönhetően zárásig kitartottak. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu