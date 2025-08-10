A pusztító hőség ellenére is megtartották a kézműves vásárt (videóval)

Benépesedett vasárnap délután a Munkásművelődési Központ udvara, ugyanis nemcsak remek kézműves árukkal találkozhattak a kilátogatók, hanem a szervezők jóvoltából élőzene is hozzájárult a jó hangulathoz.

Fotó: Agárdy Csaba / Forrás: Agárdy Csaba

A standokon többek között saját készítésű sajtokat, füstölt árut, csípős papírikából készített termékeket és hamisítatlan húzott rétest kínáltak a kofák. De Dunaújváros látványosságait ábrázoló hűtőmágnes és egyéb csecsebecse is kerülhetett a kosarakba. A vásárba este hétig várták az érdeklődőket, akik a nagy meleg ellenére és a büfé adta frissítőknek köszönhetően zárásig kitartottak.