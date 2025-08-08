Augusztusban újra Kézműves Kincsek Vására az MMK-ban!

2025. augusztus 10-én, 16:00–19:00 között kerül megrendezésre az MMK-ban a Kézműves Kincsek Vására, ahol a látogatók számtalan különleges termék közül válogathatnak. Ékszerek, mézek, kecskesajtok, chili szószok, pékáruk, fából készült vagy epoxy dísztárgyak, valamint sok más egyedi kézműves portéka várja az érdeklődőket. A rendezvény mindenki számára nyitott, szeretettel várják a látogatókat.

Gazdag választék, egyedi portékák: Kézműves Kincsek Vására!

Forrás: MMK Dunaújváros Facebook oldala