Két napra is áramszünet lesz, itt vannak a részletek

Az első ütemre 2025. augusztus 27-én, szerdán kerül sor 8 és 16 óra között, ekkor az Attila utca (2–28., 32–56., 1–33., 37–59.), a Fő utca 7., a Patak dűlő 13., valamint a Petőfi sor (1–3., 7–11., 10.) szám alatti ingatlanok lesznek érintettek.

A második áramszünet 2025. augusztus 28-án, csütörtökön, szintén 8 és 16 óra között várható. Ekkor a Deák Ferenc utca 2–34., 40., 11–61., 65–67., továbbá a Deák Ferenc utca 13/2. és a 290/1 hrsz. alatti ingatlanokban nem lesz áramszolgáltatás.

A szolgáltató arra kéri a lakosságot, hogy a munkálatok idejére árammal működő eszközeiket kapcsolják ki, és készüljenek fel a kimaradásra.