1 órája
Két helyszín, sok élmény: így zajlott az augusztus 20-ai ünnepség Dunaújvárosban
Fotó: Shutterstock
Ünnepi programok két helyszínen (videókkal, képgalériával)
Két helyszínen ünnepelte Dunaújváros augusztus huszadikát. A nemzeti ünnepünket, amikor is Szent István királyunkra, és az államalapításra emlékezünk.
Rosacea: minden, amit tudnod kell a piros arcbőr kezeléséről
Valamikor az egészség jelképe volt a pirospozsgás bőr, mára már egy roppant kellemetlen bőrbetegségre is utalhat. A rosacea már minden 10. embert érinti, így nagyon sokak számára megkeseríti a mindennapokat. A meleg még inkább szemmel láthatóvá teszi a bőrprobléma meglétét.
Gólyahír – újabb csöppségekkel gazdagodtunk
Kevés örömtelibb esemény történhet az ember életében, minthogy gyermeke születik. Íme a városi kórházban világra jött újszülöttek névsora.
Az élelmiszer-utalványokat hamarosan kézbesíti a posta
Dr. Mészáros Lajos térségünk országgyűlési képviselő a nyugdíjasok számára kedvező hírt osztott meg velünk. Hamarosan elkezdődik a minden nyugdíjasnak járó élelmiszer-utalvány postázása.