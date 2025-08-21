augusztus 22., péntek

Két helyszín, sok élmény: így zajlott az augusztus 20-ai ünnepség Dunaújvárosban

Címkék#program#élelmiszer utalvány#ünnepség#esemény

Két helyszín, sok élmény: így zajlott az augusztus 20-ai ünnepség Dunaújvárosban

Ünnepi programok két helyszínen (videókkal, képgalériával)

 

Két helyszínen ünnepelte Dunaújváros augusztus huszadikát. A nemzeti ünnepünket, amikor is Szent István királyunkra, és az államalapításra emlékezünk.

Rosacea: minden, amit tudnod kell a piros arcbőr kezeléséről

 

Valamikor az egészség jelképe volt a pirospozsgás bőr, mára már egy roppant kellemetlen bőrbetegségre is utalhat. A rosacea már minden 10. embert érinti, így nagyon sokak számára megkeseríti a mindennapokat. A meleg még inkább szemmel láthatóvá teszi a bőrprobléma meglétét.

Gólyahír – újabb csöppségekkel gazdagodtunk

 

Kevés örömtelibb esemény történhet az ember életében, minthogy gyermeke születik. Íme a városi kórházban világra jött újszülöttek névsora.

Az élelmiszer-utalványokat hamarosan kézbesíti a posta

 

Dr. Mészáros Lajos térségünk országgyűlési képviselő a nyugdíjasok számára kedvező hírt osztott meg velünk. Hamarosan elkezdődik a minden nyugdíjasnak járó élelmiszer-utalvány postázása.

