Így látták olvasóink a világot a Fotózás Világnapján - képgalériával

Augusztus 19-én ünnepeltük a Fotózás Világnapját, és felhívásunkra rengeteg csodás kép érkezett olvasóinktól. Köszönjük mindenkinek, aki megosztotta velünk képeit – igazi színes válogatás állt össze a beküldött alkotásokból. A kedvenc fotók érzelmes, vidám és lenyűgöző pillanatokat idéznek meg, amelyekből most galériát is készítettünk.

Kedvenc fotók - a világ a dunaújvárosiak lencséjén keresztül

Fotó: olvasói fotó

Kedvenc fotók árulják el, mennyi szépség vesz körül minket

A galériában szinte minden téma helyet kapott: tájképek, melyek visszaadják a természet nyugalmát, lenyűgöző naplementék, mosolygós családi pillanatok, ínycsiklandó ételfotók, valamint szerethető állatportrék – cicák, kutyák, sőt még egy tehén is a „modellt” állt. Akadtak gyönyörű természetfotók, apró részletek és hangulatok, de portrék is, amelyekben ott van a fotózás igazi lényege: a pillanat megőrzése.