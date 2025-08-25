augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

23°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A pillanat varázsa

52 perce

Így látták olvasóink a világot a Fotózás Világnapján - képgalériával

Címkék#tájkép#pillanat#természet#naplemente#fotózás

A Fotózás Világnapja alkalmából arra kértük a dunaújvárosiakat, mutassák meg saját pillanataikat. A beküldött kedvenc fotók jól mutatják, milyen sokféleképpen látjuk a világ szépségeit.

Duol.hu
Így látták olvasóink a világot a Fotózás Világnapján - képgalériával

Fotó: olvasói fotó

Augusztus 19-én ünnepeltük a Fotózás Világnapját, és felhívásunkra rengeteg csodás kép érkezett olvasóinktól. Köszönjük mindenkinek, aki megosztotta velünk képeit – igazi színes válogatás állt össze a beküldött alkotásokból. A kedvenc fotók érzelmes, vidám és lenyűgöző pillanatokat idéznek meg, amelyekből most galériát is készítettünk.

kedvenc fotók
Kedvenc fotók - a világ a dunaújvárosiak lencséjén keresztül
Fotó: olvasói fotó

Kedvenc fotók árulják el, mennyi szépség vesz körül minket

A galériában szinte minden téma helyet kapott: tájképek, melyek visszaadják a természet nyugalmát, lenyűgöző naplementék, mosolygós családi pillanatok, ínycsiklandó ételfotók, valamint szerethető állatportrék – cicák, kutyák, sőt még egy tehén is a „modellt” állt. Akadtak gyönyörű természetfotók, apró részletek és hangulatok, de portrék is, amelyekben ott van a fotózás igazi lényege: a pillanat megőrzése.

Kedvenc fotóink a Fotózás Világnapján – olvasói galéria

Fotók: olvasói fotók

A beküldött képek nemcsak azt mutatják meg, milyen sokoldalúan látják olvasóink a világot, hanem azt is, hogy Dunaújvárosban és környékén mennyi tehetséges, kreatív ember él. A fotózásban mindannyian más szépséget fedezünk fel – és pont ettől vált igazán különlegessé ez a közös ünnep.

Így látták olvasóink a világot a Fotózás Világnapján

Lapozzák végig a galériát, és gyönyörködjenek a helyiek alkotásaiban – garantáljuk, hogy nehéz lesz kedvencet választani!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a duol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A DUOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu