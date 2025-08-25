52 perce
Így látták olvasóink a világot a Fotózás Világnapján - képgalériával
A Fotózás Világnapja alkalmából arra kértük a dunaújvárosiakat, mutassák meg saját pillanataikat. A beküldött kedvenc fotók jól mutatják, milyen sokféleképpen látjuk a világ szépségeit.
Fotó: olvasói fotó
Augusztus 19-én ünnepeltük a Fotózás Világnapját, és felhívásunkra rengeteg csodás kép érkezett olvasóinktól. Köszönjük mindenkinek, aki megosztotta velünk képeit – igazi színes válogatás állt össze a beküldött alkotásokból. A kedvenc fotók érzelmes, vidám és lenyűgöző pillanatokat idéznek meg, amelyekből most galériát is készítettünk.
Kedvenc fotók árulják el, mennyi szépség vesz körül minket
A galériában szinte minden téma helyet kapott: tájképek, melyek visszaadják a természet nyugalmát, lenyűgöző naplementék, mosolygós családi pillanatok, ínycsiklandó ételfotók, valamint szerethető állatportrék – cicák, kutyák, sőt még egy tehén is a „modellt” állt. Akadtak gyönyörű természetfotók, apró részletek és hangulatok, de portrék is, amelyekben ott van a fotózás igazi lényege: a pillanat megőrzése.
Kedvenc fotóink a Fotózás Világnapján – olvasói galériaFotók: olvasói fotók
A beküldött képek nemcsak azt mutatják meg, milyen sokoldalúan látják olvasóink a világot, hanem azt is, hogy Dunaújvárosban és környékén mennyi tehetséges, kreatív ember él. A fotózásban mindannyian más szépséget fedezünk fel – és pont ettől vált igazán különlegessé ez a közös ünnep.
Lapozzák végig a galériát, és gyönyörködjenek a helyiek alkotásaiban – garantáljuk, hogy nehéz lesz kedvencet választani!