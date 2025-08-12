augusztus 12., kedd

Korán jött

13 órája

Mi jön még a nagy melegben? Itt már csillognak a karácsonyi fényfüzérek

Címkék#dísz#gömb#Fehérvár#augusztus#nyár#karácsony#dekoráció

Idén jóval korábban kezdődött a karácsonyi szezon: egy székesfehérvári üzlet már augusztus elején kipakolta ünnepi díszeit.

Duol.hu
Mi jön még a nagy melegben? Itt már csillognak a karácsonyi fényfüzérek

Csillogó dekorációk, fényfüzérek és asztali kiegészítők között válogathatnak azok, akik már most készülnek az ünnepekre. Bár a vásárlókat meglepte a látvány, hiszen sokan még a nyári szabadságukat tervezik vagy az iskolakezdésre készülnek, az előrehozott karácsonyi hangulatot vegyes érzések fogadták – írta társlapunk a feol.hu.

karácsony
Már augusztusban berobban a karácsony egy székesfehérvári boltban.
Forrás: feol.hu

Karácsonyi hangulat augusztusban

A bőséges választék valóban lehetőséget kínál mindazoknak, akik idén előre terveznének, és nem szeretnék az utolsó pillanatra hagyni a karácsonyi előkészületeket. A kínálatban nem csupán néhány dísz található, hanem széles paletta várja a vásárlókat: csillogó gömbök, fényfüzérek, ünnepi asztali dekorációk és egyéb kiegészítők állnak rendelkezésre, hogy mindenki megteremthesse az otthonában a karácsony hangulatát már most.

karácsony
Forrás: feol.hu

Fehérváron idén korábban érkezett a karácsony, ami kényelmesebb készülődést tesz lehetővé, de felveti a kérdést, hogyan őrizhetjük meg az ünnep valódi, bensőséges varázsát, amikor a hangulat már jóval az év vége előtt jelen van.

Teljes cikk itt olvasható.

 

